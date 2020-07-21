Украина: Вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами

Вооруженный неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке на западе Украины, сообщает РБК со ссылкой на полицию Волынской области.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным полиции, вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек. Сообщается, что у захватившего автобус мужчины есть взрывчатка и оружие.

В регионе объявлен оперативный план "Заложник", движение в центре Луцка перекрыто. На место ЧП прибыли сотрудники всех служб экстренного реагирования.

Злоумышленник заперся внутри автобуса с людьми, пишет украинский портал Суспільне.ua, и выдвигает требования. Полицейские ведут переговоры с мужчиной. Заведено уголовное дело по факту захвата заложников.

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что подозреваемый в захвате заложников мужчина ранее на своих страницах в соцсетях неоднократно писал, что недоволен "системой в Украине".