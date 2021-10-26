Украина впервые применила на Донбассе турецкий беспилотник "Байрактар"

Украинские военные впервые применили ударный беспилотник турецкого производства "Байрактар", который, как сообщила украинская сторона, уничтожил ракетным ударом артиллерийское орудие противника.
Оперативное командование ВСУ "Восток" сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов. Вероятно, применение БПЛА стало ответным ударом.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта.
Что произошло
Первым о ракетном ударе "Байрактора" сообщил украинский военный блогер Роман Доник.
"Несколько дней вражеские пропагандисты утверждали, что ВСУ нарушили Минские договоренности и зашли на чужую территорию. Сегодня они с максимальной дистанции в 15 км обстреляли село Гранитное в Донецкой области, — написал он. — В ответ для сохранения жизни солдат и гражданского населения в воздух был поднят "Байрактар", который обнаружил вражескую батарею и уничтожил одно орудие. Расчеты других орудий скрылись".
Видео от ДвіЩ, #обстрел #БПЛА #Байрактар #Bayraktar— rexiro (@rexiro3) October 26, 2021
Опубликовано: 26 окт. 2021 г.https://t.co/ljzhq2RUTA pic.twitter.com/1v5yOfOXoP
Позже о первом применении "Байрактара" сообщили другие военные блогеры и волонтеры, а также военное радио "Армия FM".
Об этом событии написал и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, по словам которого применение БПЛА стало вынужденной ответной мерой, поскольку остановить обстрелы через дипломатические каналы не получилось.
"Байрактар": что это за беспилотник
Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" TБ2 турецкого производства предназначен для наблюдения за территорией противника с воздуха и оперативного выявления и подавления целей.
Для этого он оснащен управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Боевой дрон оснащен несколькими камерами с высоким разрешением, современным программным обеспечением и может без посадки находиться в воздухе более суток.
"Байрактар" стал самым известным беспилотником во время последнего обострения в Карабахе. Большинство видеозаписей ударов по целям в Карабахе, которые распространяли азербайджанские военные, эксперты приписывают именно ему.
TБ2 — настоящая "звезда" на рынке дронов. Турция применяла их в Сирии во время операции "Весенний щит" в феврале 2020 года, а до этого в Ливии, где этот беспилотник действовали против армии Хафтара.
Переговоры о закупке дронов у Турции Украина начала вести еще в 2018 году, а в 2019 году ВСУ провели собственные испытания беспилотника. Тогда же военные пришли к мнению, что "Байрактары" могли бы существенно усилить обороноспособность Украины.
Первый беспилотник был приобретен в июле 2021 года, а уже в августе БПЛА приняли участие в параде по случаю 30-летия независимости Украины.
Что говорят в ДНР и ЛНР
Российские СМИ и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют об эскалации военных действий со стороны украинской армии.
В украинском пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) эту информацию опровергли: "В социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что это ложная информация".
Вроде как #Тельманово, 26/10/21, танчики #1ак #роа https://t.co/Y5ss49B5xv pic.twitter.com/g05psD49XJ— Necro Mancer (@666_mancer) October 26, 2021
Тем временем в соцсетях распространяется видео движения танков недалеко от линии фронта со стороны ДНР. Подлинность видео не подтверждена.