Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против депутата Верховной Рады, одного из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

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Украина ввела санкции против "кума Путина" Виктора Медведчука и его супруги

Об этом журналистам сообщил секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов.

Он рассказал, что Медведчук и его супруга, телеведущая Оксана Марченко входят в число восьми человек, против которых были введены санкции сроком на три года.

Кроме того, в санкционный список вошли 19 юридических лиц, не названных Даниловым на брифинге.

Данилов отказался сообщить подробности введенных санкций. По его словам, детали решения будут изложены в тексте президентского указа. На сайте главы государства этого документа пока нет.

Согласно украинскому законодательству, санкции могут быть введены против иностранного государства, иностранного физического или юридического лица, лиц без гражданства, "а также субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность".

Секретарь украинского Совбеза заявил, что Служба безопасности Украины расследует возможную причастность Медведчука и Марченко к финансированию терроризма.

Би-би-си обратилась к Виктору Медведчуку за комментарием по поводу этого решения президента Украины.

Виктор Медведчук считается одним из ведущих украинских политиков, поддерживающих сближение Киева с Москвой. Он не скрывает своих близких отношений с Владимиром Путиным: более того, российский президент является крестным отцом дочери Медведчука.

В начале этого месяца президент Зеленский своим указом ввел санкции против трех информационных каналов, формально принадлежащих депутату Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку, однако связываемых с самим Медведчуком.

После этого Медведчук заявил, что его партия инициирует процедуру импичмента президента.