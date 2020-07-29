Украина вводит безвизовый режим для китайских туристов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Китайские туристы временно смогут въезжать в Украину, а также следовать транзитом через эту страну без виз. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован на сайте главы государства во вторник, 28 июля.

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В нем говорится, что безвизовый режим вводится ради укрепления дружеских отношений между Китаем и Украиной, а также взаимного сотрудничества в сфере туризма. Он будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года.

Ранее, 21 июля, Владимир Зеленский подписал указ об установлении с 1 августа 2020 года безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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