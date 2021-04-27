Украина высылает российского консула в Одессе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

МИД в Киеве заявил, что российский консул объявлен персоной нон грата в ответ на высылку сотрудника посольства Украины в Москве. МИД Украины расценил действия Москвы как "продолжение антиукраинской кампании", сообщает Deutsche Welle.

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Украина высылает консула генконсульства России в Одессе в ответ на высылку из России сотрудника украинского посольства в Москве. "В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", — говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 27 апреля.

В документе говорится, что Украина выражает решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве и расценивает этот шаг как "продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины".

МИД предупредил, что Украина оставляет за собой право принять дальнейшие меры в случае "продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России".

Дипломатический конфликт

Накануне МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Украины в РФ, предписав ему покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. Сотрудники ФСБ 17 апреля РФ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов".

МИД РФ рекомендовал Сосонюку покинуть страну до 22 апреля. В ответ Украина предписала старшему дипломату посольства России в Киеве покинуть страну до 21 апреля.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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