Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украина заказала у Польши сто восьмиколесных боевых бронированных машин Rosomak, сообщил в своем Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что покупка будет оплачена деньгами, которые Украине предоставят ЕС и США, пишет Meduza.io.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как уточняет польская газета Rzeczpospolita, соответствующее заявление министр сделал во время своего визита на завод Rosomak SA в Семяновице-Сленске, где и производят эти бронемашины. По данным издания, завод может производить до ста машин в год, однако если завод перейдет на работу в две смены, то объем производства увеличится в два раза.

Rosomak — это лицензионная версия финской боевой бронированной машины Patria AMV. Как отмечает "Русская служба Би-би-си", эта машина устроена по модульному принципу — на одном общем шасси можно делать много машин разных классов. Благодаря этому Rosomak выпускается в более чем полутора десятках вариантов, среди которых — бронетранспортер, боевая машина пехоты, самоходный миномет, противотанковая, командирская, инженерная, санитарная и другие машины.

  • В январе США объявили, что передадут Украине восьмиколесные бронемашины Stryker, которые по многим характеристикам близки к польским Rosomak. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые машины уже поступили в войска. Всего США намерены поставить 90 бронемашин. Кроме того, в марте стало известно, что в Украину прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые обещала поставить Франция.
  • По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву больше 300 танков. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит