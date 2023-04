Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Украина заказала у Польши сто восьмиколесных боевых бронированных машин Rosomak, сообщил в своем Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что покупка будет оплачена деньгами, которые Украине предоставят ЕС и США, пишет Meduza.io.

Как уточняет польская газета Rzeczpospolita, соответствующее заявление министр сделал во время своего визита на завод Rosomak SA в Семяновице-Сленске, где и производят эти бронемашины. По данным издания, завод может производить до ста машин в год, однако если завод перейдет на работу в две смены, то объем производства увеличится в два раза.

Rosomak — это лицензионная версия финской боевой бронированной машины Patria AMV. Как отмечает "Русская служба Би-би-си", эта машина устроена по модульному принципу — на одном общем шасси можно делать много машин разных классов. Благодаря этому Rosomak выпускается в более чем полутора десятках вариантов, среди которых — бронетранспортер, боевая машина пехоты, самоходный миномет, противотанковая, командирская, инженерная, санитарная и другие машины.

⚡️Ukraine to buy 100 Polish Rosomak armored vehicles.

The Polish-made Rosomak will be financed with U.S. and EU funds, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki wrote on Twitter on April 1.

