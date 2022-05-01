Украина закрыла порты: на кораблях и на берегу — миллионы тонн зерна
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть порты в Бердянске, Мариуполе, Херсоне и Скадовске, сообщает Укринформ. По данным ООН, из-за войны страна не может экспортировать 4,5 млн тонн зерна.

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Четыре порта на Черном море были официально закрыты до того момента, когда Украине удастся вернуть их под свой полный контроль. В данный момент нет возможности обслуживать суда и обеспечивать безопасность пассажиров и окружающей среды.

По данным Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН, на судах и в портах Украины скопилось почти 4,5 млн тонн зерна. Остановленные поставки ставят под угрозу программы гуманитарной помощи по всему миру. Украина до начала войны с Россией была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что война в Украине может привести к глобальному продовольственному кризису. "Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые будут голодать, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду", — сказал Шольц.

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