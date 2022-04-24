Украина запросила у МАГАТЭ оборудование для своих АЭС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украина передала Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) список оборудования, которое необходимо для надежной и безопасной работы ее ядерных объектов во время войны, говорится в сообщении на сайте организации.

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В списке, в частности, упоминаются приборы для измерения радиации, защитные материалы, системы электропитания и дизельные генераторы.

Ранее МАГАТЭ уже доставляло в Украину оборудование, говорится в сообщении на сайте организации, вторую часть обещают передать, когда гендиректор МАГАТЭ прибудет на Чернобыльскую АЭС. Это может произойти уже на следующей неделе.

В письме Украины в МАГАТЭ также говорится, что из 15 действующих реакторов на четырех АЭС к сети подключены семь - включая два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. Восемь других реакторов остановлены для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве.

С начала войны российские военные брали под контроль две АЭС - Запорожскую и Чернобыльскую (сейчас снова под контролем Украины).

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BBC News Русская служба:

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