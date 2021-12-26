Украина заявила о доминировании России в Азовском море

Российские вооруженные силы доминируют в Азовском море и в случае войны будут активно пользоваться этим, полагает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "С точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия, а в случае войны это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал он в интервью американской газете The Washington Post, обнародованном в воскресенье, 26 декабря.

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По словам Кулебы, Москва в нынешних обстоятельствах диктует развитие ситуации в Азовском море и "использует его как театр военных действий". Еще 10 декабря министерство обороны Украины сообщило, что Россия перекрыла около 70 процентов акватории Азовского моря.

The Washington Post приходит к выводу, что Азовское море уже стало районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. "Есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины", - отмечает издание.

Запад подозревает Россию в подготовке вторжения в Украину

В октябре стали поступать массовые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военнослужащих. США предположили, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Соединенные Штаты и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва отрицает планы вторжения в Украину и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении этой страны и проведении маневров возле российских границ.

The Washington Post на фоне подозрений по поводу подготовки России к вторжению в Украину констатирует, что международное внимание сейчас сосредоточено на "концентрации российских войск на сухопутных границах Украины", отмечая при этом, что "если вторжение начнется с моря, то украинские войска окажутся в значительной степени бессильными".