Украина заявила о захвате острова Змеиный. Все 13 пограничников погибли
Foto: Wikipedia

24 февраля вооруженные силы России захватили остров Змеиный, расположенный в Черном море, подтверждает Государственная пограничная служба Украины. Сообщается о том, что погибли все 13 пограничников. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

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По данным ведомства, в четверг днем территорию обстреляла артиллерия крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого на Змеиный совершили авиационный налет. Вся инфраструктура острова была разрушена, весь состав пограничной заставы погиб. Российская сторона эту ситуацию пока не комментировала.

В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал аудиозапись с фрагментом предполагаемых переговоров между "российским кораблем" и украинскими пограничниками на острове. На записи в ответ на призыв "сложить оружие" другой мужской голос отвечает: "Русский военный корабль, иди н***й". Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.

При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам в ночь на 25 февраля. Глава государства подчеркнул, что военные "защищали его [остров] до последнего", и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

Остров Змеиный находится недалеко от границы с Румынией.

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