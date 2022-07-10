Украинцев просят решить судьбу монумента "Родина-Мать" в Киеве

Монумент "Родина-Мать" расположен на правом берегу Днепра в Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Но сейчас памятник подпадает под процесс декоммунизации. На демонтаж советской символики готовы потратить миллионы гривен, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на украинское агентство Unian.

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За последние 6 лет в украинской столице переименовали более 218 улиц, в том числе бульваров, проспектов, переулков и площадей. Теперь очередь дошла и до знаменитого монумента "Родина-Мать", который считается самой высокой скульптурой в Европе, на его щите до сих пор герб СССР.

После начала войны на территории Украины процесс декоммунизации активизировался. "Поэтому Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало опрос в приложении "Дия" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом", — сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

К опросу добавлено обращение министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, который отметил, что процесс освобождения „Родины-Матери" от советских пережитков „достаточно непростой с точки зрения безопасности".

"Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты — инженеры и архитекторы. А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, как именно вы видите изменения монумента", — сказал он.

Среди предложенных вариантов - оставить, как есть, снять герб СССР или же заменить его на трезубец. Федоров отметил, что опрос продлится две недели.

Монументальная скульптура "Родина-Мать" была открыта на высоком правом берегу Днепра в 1981 году. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. Общая высота монумента с постаментом - 102 метра, из них высота скульптуры (от пьедестала до кончика меча) - 62 метра. Статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн в одной руке и 13-тонный щит с гербом СССР размером 13 на 8 метров в другой. Все сооружение весит 450 тонн.

По одной из народных легенд, в ходе сооружения монумента Киевский митрополит вёл переговоры с Первым секретарём ЦК Компартии Украины Владимиром Щербицким о том, чтобы скульптура не была выше Большой Лаврской колокольни, расположенной неподалеку Киево-Печерской Лавры, якобы оружие не может быть выше креста. После этого было решено укоротить меч скульптуры, кончик меча стал ниже верхушки колокольни на 12 метров. Архитекторы утверждают, что это сделано для архитектурного равновесия между сооружениями бывшего музея Великой Отечественной войны и Лавры.