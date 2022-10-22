Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запустил новый дайджест. По субботам мы рассказываем о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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"Новая газета. Европа": Нас пугают "украинским вариантом"



Армения — одна из немногих стран, где размещена зарубежная военная база РФ, а близкие отношения между государствами сохранились даже после "бархатной" революции 2018 года, когда к власти пришел прозападный политик Никол Пашинян. Летом этого года в очередной раз вспыхнул конфликт вокруг Нагорного Карабаха — боевые столкновения унесли жизни 135 армян и 77 азербайджанцев. Ни в 2022-м, ни во время полномасштабной войны в 2020-м Россия не вмешалась в боевые действия, хотя неформально возглавляет Организацию Договора о коллективной безопасности (в нее входит и Армения), и местные жители разочаровались в давнем партнере. Корреспондентка "Новой газеты. Европа" съездила в Ереван и расспросила армян о том, как изменилось их отношение к России и россиянам, которые бегут в республику от войны и мобилизации.



"Важные истории": Вся эта история — один большой позор



Летом в кафе в оккупированном Херсоне произошла перестрелка, в результате которой погибло два сотрудника ФСБ и один российский военный, еще двое россиян получили тяжелые ранения. Как выяснилось, в заведении произошла пьяная перебранка, завершившаяся пальбой, а один из ее участников сбежал — его имя оставалось неизвестно. "Важные истории" выяснили, что таинственным посетителем кафе был сын высокопоставленного генерала ФСБ, который отправился в Украину, чтобы по протекции отца войти в "правительство" Николаевской области, и уничтожил собственную репутацию, бросив товарищей во время пьяной ссоры.



"Медуза": Как они уживаются?



Нью-йоркский район Брайтон-Бич — одно из немногих мест, где даже в космополитичной Америке русскую речь можно услышать куда чаще английской, в магазинах продают пельмени и гречку, а из окон звучат песни Аллы Пугачевой. В 1970-х годах сюда переезжали выходцы из СССР, а после начала войны к ним присоединились и беженцы — кто-то спасался от войны у родственников в США, кому-то деньги на дорогу и комнату в своих домах предоставили обычные американцы. "Медуза" в своем репортаже рассказывает о том, как изменилась жизнь на Брайтон-Бич, о чем спорили и спорят жители района и почему далеко не все там считают возможным выступать в поддержку Украины на русском языке.



"Холод": А что вы хотите от дизайнера сексуального белья?





Анастасии Ивановской 32 года, на ее блог в Instagram, куда девушка выкладывает фотографии в бикини собственного дизайна, подписаны полмиллиона человека. В середине октября комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей пригласил Ивановскую обсудить мобилизацию и связанные с ней проблемы в рамках собрания "Социальный блогер". Журналисты "Холода" попытались узнать у Instagram-звезды, что она предложила депутатам и как относится к российской власти.



"Проект" и "Спектр": Мариуполис



В 2016 году литовский документалист Мантас Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис", посвященный конфликту на Донбассе. Спустя шесть лет он снова отправился на юго-восток Украины и погиб там в марте — по первоначальной версии, после попадания в его машину ракеты. Вскоре появились сообщения, что режиссера захватили в плен и убили российские военные. Журналисты нашли тех, кто общался с Кведаравичюсом в Мариуполе, расспросили их о последних днях жизни документалиста и установили тех, кто может быть причастен к его гибели.



Бонус: что посмотреть? — документальный фильм "Данное сообщение создано и распространено"



Конец 2021 года. За предыдущие несколько месяцев десятки изданий и журналистов признали "иноагентами", а правозащитный центр "Мемориал" и вовсе закрыли. Несмотря на это, в Новый год на "Дожде", "Эхе Москвы" и в "Новой газете" пели песни, пили шампанское и вообще были сдержанно оптимистичными — ничего, прорвемся. Режиссер Аскольд Куров и мастерская "КУСАРТ" хотели снять фильм о людях, которые несмотря ни на что делают свое дело, но эти планы изменила война. Документалисты продолжили съемки — только теперь фильм был посвящен тем, кто "оказался перед страшным выбором: как продолжать жить и работать, когда твоя жизнь и твоя работа в России отныне по определению преступны".