Украинец чудом избежал смерти, передумав покупать билет на разбившийся в Тегеране самолет

Украинец Андрей Бузаров, находящийся сейчас в Иране, рассказал, как ему повезло избежать смерти вмести с остальными пассажирами рухнувшего в Тегеране самолета. Мужчина написал об этом в своем Facebook, сообщает gazeta.ru.

По словам Бузарова, он должен был лететь домой 8 января, однако в офисе в МАУ ему посоветовали купить более дешевый билет на 9 января.

«Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице», — написал украинец.

В настоящее время рейс в Киев, на который Бузаров приобрел билет, отменен из-за временного ограничения полетов.

Между тем, в Киеве сообщили, что два пассажира не сели на упавший в Иране самолет, пишет Интерфакс. Эти лица не являются гражданами Украины.

"Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет", - сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время пресс-брифинга в Киеве.