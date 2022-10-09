Украинец надолго запомнит услуги известной вильнюсской проститутки

В Вильнюсе украинец хотел провести время с проституткой, но женщина украла у него почти всю полученную зарплату. Мужчина две недели искал свою обидчицу, а потом требовал вернуть деньги, но напрасно, сообщает литовский Delfi.

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"Я не хотел впутывать в эту историю полицейских, хотел мирно разрешить конфликт, но она отказалась вернуть мне деньги. Я вызвал полицию", — рассказал мужчина.

Девять раз судимая за разные преступления Виктория С. снова попала в полицию, но не прошло и суток, как ее отпустили. Денег украинцу она не вернула — заявила, что он ее с кем-то перепутал. Однако украинец уверен, что именно Виктория С. украла у него почти 1000 евро.

При похожих обстоятельствах эта женщина ранее обокрала другого мужчину и была осуждена за кражу. Но в этот раз ей удалось избежать ответственности — дело даже рассматривал Верховный суд Литвы. Именно ВСЛ оправдал женщину, не признав в качестве доказательства данные о местонахождении ее мобильного телефона в момент совершения кражи (такие данные разрешается запрашивать при расследовании тяжких и очень тяжких преступлений). Других неоспоримых доказательств в деле не было.

Суд указал, что в деле немало неясностей. Во-первых, украинец обратился в полицию только через две недели и только тогда, когда нашел подозреваемую. Плюс истец указал сначала одну дату совершения кражи, а потом другую.

Харьковчанин в суде заявил, что он работал в Вильнюсе несколько месяцев. Однажды, возвращаясь с работы он в районе Центрального вокзала встретил 35-летнюю женщину, которая не скрывала, что работает проституткой и предложила ему свои услуги.

Сначала они сидели и целовались, а потом девушка пожаловалась, что замерзла и запустила руки ему под куртку. Минут через 10 она предложила продолжить общение у нее в квартире и сказала, что сходит за ключом.

Мужчина зашел за водой в McDonald‘s и потом прождал женщину 40 минут. После этого клиент вызвал такси и поехал домой. И только утром на следующий день он понял, почему женщина не вернулась — в кошельке не было денег — 1000 евро.

"В полицию я не обращался, надеялся, что сам смогу найти эту женщину", — сказал украинец. Нашел ее только через две недели. Она не узнала мужчину, также начала завлекать его любезностями.

"Когда я сказал, что она обокрала меня, она растерялась", — сказал украинец. По его словам, женщина отрицала обвинения, уверяла, что он ее с кем-то перепутал. Тогда он позвонил в полицию.

Женщина уверяла, что прежде с этим мужчиной не встречалась. Она добавила, что в указанное мужчиной время ее не могло быть на вокзале, поскольку она находилась дома после операции. Однако врачи опровергли эту информацию, женщину оперировали год назад.

Суд первой инстанции запросил в телекоммуникационной компании данные о местонахождении женщины в конкретное время, тогда и выяснилось, что она была на вокзале. Несмотря на это, мужчине не удалось убедить суд в виновности обвиняемой и суд последней инстанции оправдал ее.