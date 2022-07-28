Украинская армия оставила Углегорскую ТЭЦ после штурма ЧВК "Вагнер"

Расположенная в Светлодарске Донецкой области Углегорская ТЭЦ перешла под контроль российских войск и Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженные силы Украины удерживали теплоэлектростанцию с 22 мая, но были вынуждены отступить.

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Серьезные бои за Углегорскую ТЭЦ около Светлодарского водохранилища велись на протяжении двух месяцев, с середины мая. Союзные силы российских войск и народной милиции ЛДНР постепенно усиливали натиск и сжимали кольцо вокруг стратегически важного объекта.

На прошлой неделе начались бои за поселок Новолуганское, который удерживался ВСУ. Украинская армия постепенно отступала, при этом держала оборону на Углегорской ТЭЦ. Российские войска стремились не повредить ТЭЦ, а также опасались, что ВСУ могут взорвать дамбу водохранилища, поэтому не применяли залповый огонь.

Утром 27 июля поступила информация, что после штурма бойцами военной компании "Вагнера" Углегорская ТЭЦ перешла под контроль союзных сил. Позже оборонное ведомство Великобритании со ссылкой на разведку подтвердило, что "вагнеровцы" успешно захватили объект на Бахмутском направлении Донецкой области.

"ЧВК "Вагнера", вероятно, удалось добиться тактического наступления на Донбассе в районе Углегорской ТЭС (северный берег водохранилища) и близлежащего поселка Новолуганское. Некоторые украинские силы, вероятно, уже выведены из этого района", - отмечает Британская разведка.