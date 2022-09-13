Украинская армия сообщила о новых успехах под Херсоном

Линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров. Освобождены 13 населенных пунктов и более 500 квадратных километров оккупированных территорий юга, сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко.

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До апреля он руководил обороной Николаевской области.

"На протяжении двух последних недель убиты более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 складов боеприпасов", — заявил Марченко.

По сведениям Главного управления разведки, российские офицеры на Херсонском направлении морально очень подавлены, сказал генерал. "Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории".

Накануне об освобождении территорий говорила и пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади — около 500 квадратных километров", — заявила Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

По ее словам, ВСУ официально может объявить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены.

"Они под украинским флагом, там зачищена территория. Население там уже полностью под юрисдикцией Украины", — сообщила Гуменюк, добавив, что при отходе россияне заминировали значительные территории — речь идет о Миролюбовке возле освобожденного ранее Высокополья.

По ее словам, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и эвакуируются на левый берег.

Ранее Гуменюк сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ и отступления российских частей, поэтому отдельные подразделения армии РФ на юге настроены на переговоры с украинскими бойцами.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (российские военные. — Би-би-си) сложат оружие и перейдут под юрисдикцию международного гуманитарного права", — рассказала Гуменюк. По ее словам, офицеры российских подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в понедельник, что ВСУ ведут "хаотическую и бесконтрольную стрельбу" по Антоновскому мосту возле Херсона. По его словам, целью украинских военных является не сам мост, а понтонная переправа, обустроенная российскими войсками под ним.

Антоновский мост — одна из двух автомобильных артерий, соединяющих Херсон с остальной частью Херсонской области на противоположном берегу Днепра. Украинские войска постоянно обстреливают мост с конца июля. Еще одна сухопутная переправа через Днепр — плотина Каховской ГЭС, — также подвергается обстрелам. Это существенно усложняет снабжение группировки российских войск, которая удерживает контроль над Херсоном.

Глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявил, что украинское наступление не представляет угрозы для Херсона. "Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко", — отметил он.

Бои продолжаются

По данным американского Института изучения войны, возле Миролюбовки Херсонского района еще продолжаются бои.

В то же время российское минобороны заявляет о новых успехах своих войск в Херсонской области.

По утверждению пресс-секретаря ведомства Игоря Конашенкова, украинские силы потеряли там сотни человек убитыми и ранеными, а ВКС России "высокоточными ракетными ударами поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области".

Также, по заявлению представителя российского минобороны, в Николаевской области уничтожен склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов.

Ранее Россия признала, что за последние три дня утратила ключевые позиции в оккупированной Харьковской области. Оставленные позиции в районе Изюма и Балаклеи в минобороны РФ объяснили "перегруппировкой".

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон.