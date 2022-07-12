Украинская армия ударила по оккупированной Новой Каховке. В городе произошел мощный взрыв

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В городе Новая Каховка, который находится в оккупированной российскими военными Херсонской области Украины, в ночь с 11 на 12 июля взорвался российский склад с боеприпасами. Об этом заявили спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук и советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

"У людей вылетают окна, но они все равно рады… Потому что это означает, что ВСУ близко", — заявил Хлань.

ТАСС изначально сообщил со ссылкой на источник, что украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС. Но позднее в "новой администрации" Херсонской области, назначенной после оккупации региона, заявили, что Каховская ГЭС не пострадала, Северо-Крымский канал функционирует.

В "новой администрации" утверждают, что в результате удара взорвались склады с селитрой, оказались повреждены рынок, больница и жилые дома. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Удар по городу был нанесен из американских РЗСО HIMARS, заявили в "военно-гражданской администрации" Херсонской области.

По сведениям "военно-гражданской администрации" Новой Каховки, в результате удара по городу погибли по крайней мере семь человек и еще 60 получили ранения, сообщил ТАСС утром 12 июля.