Украинская рада: российские войска разбомбили гуманитарный центр под Харьковом

В ночь на 13 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению. Об этом сообщает Дергачевская городская рада в Facebook, передает "Украинская правда".

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"Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью (в пятницу — Ред.) оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб. В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", — говорится в сообщении.

Вечером 12 мая российский снаряд попал в ангарное здание в селе Шебелинка Харьковской области, из-за чего погибли три человека и пять получили ранения.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в Харьковской области российские военные расстреливали гражданских из танка.