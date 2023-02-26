Украинская разведка назвала возможныe цели весеннего контрнаступления ВСУ

Украинская армия будет готова к новому контрнаступлению этой весной. Такое мнение выразил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает немецкое издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Он отметил, что конкретный момент начала контрнаступления будет зависеть от ряда факторов, в том числе от поставок западного оружия.

Одной из главных стратегических целей нового контрнаступления, по словам Скибицкого, станет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России".

Основной целью анонсированного контрнаступления Скибицкий назвал освобождение "всех оккупированных территорий Украины, включая Крым".

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года. Это наше послание России и международному сообществу", - подчеркнул он.

Скибицкий также не исключил, что украинская армия будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности в Белгородской области.

"Оттуда наносятся атаки на Украину", - заявил замначальника ГУР.