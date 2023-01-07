Украинская разведка: Россия готовится мобилизовать еще полмиллиона солдат

Россия готовится мобилизовать в январе еще 500 тысяч призывников в дополнение к 300 тысячам, призванным на военную службу в октябре, сообщил британской газете The Guardian заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает агентство LETA.
Скибицкий считает, что новобранцы будут задействованы в нескольких российских наступательных операциях весной и летом на востоке и юге Украины. Украина прогнозирует, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января.
"Они делают упор на количество людей и оборудования", — сказал Скибицкий. Он добавил, что России потребуется около двух месяцев для создания воинских формирований, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо эти формирования оснащены и подготовлены.
Многое будет зависеть и от того, продолжатся ли западные поставки боеприпасов и оружия в Украину. А также как пойдет оснащение новых резервных подразделений, которые готовит Украина.
"Если Россия проиграет на этот раз, то Путин потерпит крах", — добавил Скибицкий.