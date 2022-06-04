Украинская сторона сообщила о первом обмене телами погибших военных с РФ

Между Россией и Украиной впервые состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщается на сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет Новая газета. Европа.
Обмен телами погибших состоялся 2 июня на линии фронта в Запорожской области. Он произошел по формуле 160 на 160 тел.
Об обмене телами погибших ранее написала в телеграм-канале сотрудница "Первого канала" Ирина Куксенкова. Она утверждает, что РФ передала Украине тела военных, погибших на "Азовстали" в Мариуполе. Официально российская сторона информацию об обмене телами не комментировала.