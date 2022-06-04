Украинская сторона сообщила о первом обмене телами погибших военных с РФ

Между Россией и Украиной впервые состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщается на сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет Новая газета. Европа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обмен телами погибших состоялся 2 июня на линии фронта в Запорожской области. Он произошел по формуле 160 на 160 тел.

Об обмене телами погибших ранее написала в телеграм-канале сотрудница "Первого канала" Ирина Куксенкова. Она утверждает, что РФ передала Украине тела военных, погибших на "Азовстали" в Мариуполе. Официально российская сторона информацию об обмене телами не комментировала.