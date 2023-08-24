Украинская военная разведка заявила, что ее подразделения высадились в Крыму. Произошел бой с участием лодок и авиации

Подразделения украинской военной разведки высадились в аннексированном Россией Крыму, сообщил "Громадське" и "Суспiльне" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

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По его словам, высадка разведчиков прошла в рамках спецоперации ГУР и ВМС Украины. "Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", — рассказал Юсов.

Собеседник "Украинской правды" из ГУР заявил, что в Крыму проходит "комплекс мероприятий" и это "не история одного дня". Поэтому пока он отказался раскрыть детали спецоперации. "В целом это комплексная работа, которая показывает, что Крыма мы можем достигать не только оружием, но и при участии личного состава", — добавил источник.

По данным источников "Крым.Реалии", с 5 часов утра 24 августа возле села Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. В этом населенном пункте находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, отмечает издание. "Крым.Реалии" сообщает, что на полуострове произошел бой с привлечением плавсредств и авиации.

Baza утверждает, что ночью 24 августа неизвестные на резиновых лодках обстреляли кемпинг с туристами "Оленевка Village" в Черноморском районе. Телеграм-канал Shot пишет, что у мыса Тарханкут были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. По предварительным данным канала, убиты 15-20 человек.

Власти аннексированного полуострова и Минобороны РФ сообщения о высадке украинских разведчиков в Крыму не комментировали.

23 августа украинская военная разведка сообщила, что в аннексированном Крыму в результате взрыва была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". По данным ГУР, система находилась в районе села Оленевка — в пяти километрах от села Маяк.

Причины взрыва в ведомстве не уточнили. В ГУР заявили, что уничтожение комплекса С-400 стало "болезненным ударом" по российской системе ПВО, который повлияет "на дальнейшие события в оккупированном Крыму".

Если верить украинской стороне, это не первая высадка украинских разведчиков в Крыму с начала российского вторжения в Украину. Так, в мае глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что в 2016 году диверсионная группа под его командованием уничтожила подразделение спецназа ФСБ "Вымпел" в Крыму.