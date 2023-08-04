Украинские дроны подбили десантный корабль в Новороссийске

Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения во время ночной атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске, сообщает "Медуза" со ссылкой на российские военные паблики.

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Ряд провоенных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент возможной атаки на "Оленегорский горняк".

Источник издания "Украинская правда" заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские телеграм-каналы.

"На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об „отбитой атаке" — фейк", — сказал собеседник "Украинской правды" в СБУ.

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська — пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Відео надане джерелами УП pic.twitter.com/raQavQp1qU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2023

Утром 4 августа Минобороны РФ объявило, что отразило атаку двух безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что на атаку "моментально среагировали и помогли избежать последствий" экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Местные власти утверждали, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.