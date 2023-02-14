Украинские олигархи: динозавры, время которых уходит?

Евроинтеграция Украины требует борьбы с коррупцией и снижения влияния местных олигархов на политику. А война уничтожает их активы. Однако пока рано говорить, что время олигархов уходит.

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Как заявил во время визита в Брюссель 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, Киев рассчитывает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся уже в этом году. В ЕС отмечают, что движение Киева к членству в нем зависит от реформ, в том числе антикоррупционных. Одно из требований Брюсселя — уменьшение влияния олигархов на украинскую политику.

"Антиолигархический" закон

В настоящее время на рассмотрении Венецианской комиссии Совета Европы находится принятый в 2021 году так называемый "антиолигархический" закон, направленный на выполнение именно этого требования. Ожидается, что свое заключение комиссия обнародует в марте.

Согласно закону, олигархами в Украине официально считаются лица, отвечающие трем из четырех критериев: состояние примерно в 80 млн долларов, политическое влияние, контроль над СМИ и монопольное положение в одной из отраслей экономики. Тем, кто попадет в созданный на основании закона реестр олигархов, запрещено финансировать партии, участвовать в крупной приватизации, также они должны подавать специальную декларацию о доходах.

Первым следствием принятия закона можно считать отказ миллиардера Рината Ахметова от лицензий его медиа-группы на вещание, о чем было объявлено летом прошлого года. Лишился официального контроля над своими телеканалами и лидер "Европейской солидарности", экс-президент Петр Порошенко. А миллиардер Вадим Новинский отказался от мандата депутата Рады.

Уничтоженное состояние. Ахметов

Параллельно с уничтожением промышленного потенциала Украины в ходе боевых действий после вторжения России тает и состояние самых богатых украинцев. Центр экономической стратегии (ЦЭС) в своем исследовании, обнародованном в конце 2022 года, оценил потери промышленных активов олигархами в 4,5 млрд долларов. Наибольший урон за год войны понес, очевидно, Ринат Ахметов. После того как российские войска захватили Мариуполь, он потерял такие ключевые металлургические активы как завод "Азовсталь" и комбинат "Имени Ильича".

Стоимость их ЦЭС оценивает более чем в 3,5 млрд долларов. Кроме того, законсервирован после повреждений в результате российских ударов и Авдеевский коксохимический завод — крупнейшее в своей отрасли предприятие в Европе (минус еще около 150 млн долларов). От прицельных ракетных ударов России разрушаются и объекты энергогенерирующих компаний Ахметова, в частности, теплоэлектростанции. По информации компании ДТЭК Энерго, с начала войны по ее объектам было нанесено 27 ударов.

Аналитики издания Forbes-Украина оценивают потери Рината Ахметова от войны еще выше — в 9 млрд долларов. В то же время, отметило издание в конце 2022 года в своем рейтинге самых богатых украинцев, Ахметов все еще контролирует активы на 4 млрд долларов, оставаясь самым состоятельным жителем страны. Крупные потери (2 млрд долларов), по данным Forbes, понес и Вадим Новинский, младший партнер Ахметова по холдингу "Метинвест", его состояние до войны оценивалось в 3 млрд.

Игорь Коломойский: без паспорта и НПЗ

Резко уменьшилось богатство и еще одного до недавнего времени влиятельного олигарха — Игоря Коломойского. В результате российских ударов в прошлом году был уничтожен ключевой его актив — Кременчугский НПЗ. Центр экономической стратегии оценивает потерю этого предприятия более чем в 400 млн долларов. Коломойский вместе с его партнером Геннадием Боголюбовым контролировал значительную часть украинского топливного рынка, владея крупнейшей в стране сетью АЗС.

Многие аналитики считают, что Коломойский, как и Ахметов, — это олицетворение украинской олигархии. Бизнесмен благодаря своему политическому влиянию многие годы умудрялся контролировать менеджмент госкомпании "Укрнафта", имея в ней только миноритарный пакет акций. Контроль над крупнейшим нефтедобывающим предприятием страны, самым мощным НПЗ и крупнейшей сетью заправок гарантировал Коломойскому получение высоких прибылей.

НПЗ теперь уничтожен, а пакеты акций в "Укрнафте" и "Укртатнафте" на период действия военного положения взяло в управление государство. К проблемам олигарха добавилась и утрата им украинского гражданства, а также уголовные дела о возможных многомиллиардных махинациях вокруг "Укрнафты".

Дмитрий Фирташ: без облгазов и химзавода



Значительную часть ресурсов за год войны потерял и Дмитрий Фирташ, еще один олигарх, известный сильным влиянием на украинскую политику. В ходе боевых действий существенный ущерб был нанесен оказавшемуся на занятой Россией территории крупному предприятию по производству удобрений — объединению "Азот" в Северодонецке (минус 69 миллионов долларов, по данным ЦЭС).

Кроме того, правительство из-за долгов в 1,5 млрд гривен за пользование государственными газовыми сетями в прошлом году передало в управление "Нафтогаза Украины" 20 областных газораспределительных компаний Фирташа. В двадцатку самых богатых украинцев по версии Forbes "газовый олигарх" в 2022 году не попал, годом ранее его состояние оценивалось примерно в 400 млн долларов.

Списывать со счетов олигархов рано?



Олигархи в значительной степени потеряли ресурсы для влияния на украинскую политику, признал в разговоре с DW эксперт ЦЭС Дмитрий Горюнов. "Инвестиции в политику станут менее актуальными", — говорит он. И надеется, что "антиолигархический" закон заставит крупный бизнес отказаться от медийных ресурсов или от участия в политической жизни. При этом Горюнов не питает иллюзий: для полного избавления от влияния олигархов на украинскую политику сделано мало: "Пока у них есть еще активы, они будут делать все, чтобы их защитить или приумножить".

Олигархи традиционно используют судебную систему в борьбе за свои интересы, подтверждают и аналитики ЦЭС. В частности, начиная с 2014 года Антимонопольный комитет наложил из-за злоупотребления монопольным положением штрафы более чем в 200 млн долларов на компании Рината Ахметова, а также по несколько десятков миллионов на компании Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа. Однако все эти штрафы обжалуются в судах, и до сих пор ни один из них не был уплачен, констатируют в ЦЭС.

Вопросы рентабельности бизнеса

Дмитрий Горюнов считает, что среди важнейших направлений для политического лоббирования со стороны Рината Ахметова в будущем, вероятно, будет оставаться вопрос ренты на добычу железной руды: "У Ахметова остаются два крупных горно-обогатительных комбината, которые, согласно отчетности за 2021 год, принесли несколько миллиардов долларов чистой прибыли".

В конце января Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, внесенный депутатами от правящей партии "Слуга народа". Документ, в частности, предусматривает снижение на период действия военного положения ренты на добычу железной руды. Как признал в разговорах с украинскими журналистами глава комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев, Международный валютный фонд — один из ключевых доноров Украины — настроен в отношении этого законопроекта весьма критично.

Игорь Фещенко из движения "Честно" также говорит о сильном соблазне для Рината Ахметова и далее влиять на госрегулирование бизнеса в стране. Согласно мониторингу "Честно", Ахметов регулярно предоставлял доступ к эфиру своего телеканала политикам, которые, например, по поводу железнодорожных тарифов выступали за то, что было выгодно олигарху.

Даже несмотря на формальный отказ части олигархов от медиабизнеса, Фещенко сомневается, что крупный капитал откажется от влияния на выборы и после окончания войны. "Думаю, первыми олигархическими проявлениями, которые мы увидим, будет одновременно создание новых телеканалов и родственных им политических партий", — прогнозирует аналитик.

"Надо наказывать за незаконные денежные вливания в политику"



ЦЭС в своем отчете указывает, что доля олигархов в украинской экономике за последние 10 лет уменьшилась вдвое — не только из-за войны, но и потому, что олигархический бизнес неэффективен. Чтобы перекрыть поток непрозрачных средств в избирательные кампании, отмечает Игорь Фещенко, нужно выполнять закон о политических партиях.

Аналитики ЦЭС надеются, что в процессе европейской интеграции взамен олигархам в Украину будут приходить крупные инвесторы из стран ЕС. В то же время они призывают международные финансовые организации, от помощи которых сейчас крайне зависима Украина, связывать оказание помощи Киеву с продвижением в вопросе деолигархизации, а также поддерживать компании, которые создали бы конкуренцию олигархам.