Украинские власти представили окончательные данные о числе пострадавших от вчерашних обстрелов

В результате массированных ударов по украинским городам, начавшихся утром 10 октября, погибли 23 человека, еще 100 получили ранения. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

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Сильнее остальных регионов пострадала украинская столица. В Киеве, по данным местных властей, жертвами обстрелов стали семь человек, еще 49 были ранены.

О шести погибших сообщила администрация Донецкой области, пяти — Запорожской, четырех — Днепропетровская. Ранения получили по 8 человек в Донецкой и Запорожской областях, 21 — в Днепропетровской. Один человек погиб и девять пострадали в Киевской области.

В Сумской области отчитались о двух раненых. По одному местному жителю пострадало в Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Россия провела обстрелы украинских городов в первой половине дня 10 октября. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что "массированный удар высокоточным оружием" был нанесен "по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". В действительности многие ракеты попали в центр Киева и жилые районы других украинских городов. Национальная полиция Украины вчера сообщала, что были повреждены 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажки, 35 частных домов и одна из столичных школ.