Украинские власти сообщили об атаке дронов в Винницкой, Николаевской и Одесской областях

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области атакована двумя дронами-камикадзе Shahed-136 утром 11 октября, сообщил в Telegram глава областной администрации Сергей Борзов. Позже он отредактировал сообщение, убрав из него подробности и написав только, что "есть попадания".

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Воздушное командование "Юг" заявило, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять дронов-камикадзе типа Shahed-136 над Николаевской областью и три над Одесской.

Утром 11 октября во всех областях Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям начала рассылать гражданам оповещения об угрозе ракетных ударов.

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах и работе ПВО в Одесской и Винницкой областях.

Утром 10 октября Минобороны РФ нанесло массированный ракетный удар по городам Украины. Как утверждалось, целью атаки были объекты обороны, энергетики и связи, но под обстрел попали и гражданские объекты. Владимир Путин назвал обстрел городов Украины ответом на взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего за день российские военные выпустили 84 ракеты по украинским городам, из которых 43 сбили системы ПВО. Кроме того, Украину за сутки атаковали 24 беспилотника, 13 из них сбили.

Согласно последним данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 11 октября, обесточенными после российской атаки остаются 300 населенных пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В более 3500 населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. Погибли 19 человек и еще 105 получили ранения.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.