Украинские военные сообщили о новом ударе по острову Змеиный

Российские военные нанесли новый удар по острову Змеиный, сообщает оперативное командование "Юг".

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По словам руководительницы пресс-центра "Юга" Наталии Гуменюк, таким образом они уничтожают остатки своей техники на острове.

"Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще какие следы заметать", - сказала Гуменюк.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

30 июня Россия заявила о выводе войск с острова Змеиный в Черном море, расположенном неподалеку от Одессы. Вооруженные силы Украины неоднократно заявляли, что наносили по острову удары, уничтожая расположенную там технику.

В своем заявлении армия РФ утверждала, что решение о выводе войск принято "в качестве шага доброй воли", однако, как считают эксперты, речь шла именно об отступлении.