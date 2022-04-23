Украинские военные сообщили о ракетном ударе по Одессе

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о ракетном обстреле Одессы. По словам военных, ракеты попали "в объекты инфраструктуры". Ранее УНИАН сообщило о воздушной тревоге в городе и повреждении в результате взрыва жилого дома.

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В Одессе раздалось несколько взрывов, сообщает "Украина 24", публикуя видео, на котором якобы слышны "звуки прилета ракеты".

Позже УНИАН сообщил, что было четыре взрыва, пишет Би-би-си. "Одна из ракет прилетела в жилой комплекс. Во дворе сгорели пара машина. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна", - утверждает агентство.

Оперативное командование "Юг" утверждает, что целью ракетного удара были объекты инфраструктуры. Минобороны России в субботу не сообщало об ударах по объектам в Одесской области.