Лауреатами Пулитцеровской премии за 2023 год стали трое украинцев. Как сообщается на сайте комитета по присуждению премии, в номинации "Журналистика" удостоены видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко, пишет портал "Радио Свобода".

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Военные репортеры, корреспонденты Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка снимали, в частности, последствия боев в окруженном российскими войсками Мариуполе. Их кадры были показаны многими мировыми СМИ.

В номинации "Международный репортаж", за освещение военных преступлений российских военнослужащих в Буче премии была удостоена газета The New York Times.

Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize) — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США. Она была учреждена издателем Джозефом Пулитцером, согласно его завещанию, в 1903 году.