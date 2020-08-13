Украинских рабочих депортируют из Эстонии за нарушение самоизоляции, фермеры идут в суд

12 сезонных рабочих из Украины депортируют из-за Эстонии из-за того, что они не соблюдали 14-дневную самоизоляцию и, возможно, работали в это время. Нанявшие их фермеры утверждают, что украинцы не работали на полях, а приводили в порядок свое будущее жилье. Они собираются обращаться в суд, сообщает портал Err.ee.

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Партия сезонных рабочих из Украины в количестве более 150 человек прибыла в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID-19 в Таллинском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали. После этого министр внутренних Март Хельме (EKRE) заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) заявил, что они должны быть высланы из страны.

К настоящему моменту сделаны предписания о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

Фермеры уверяют, что украинцы, которых хотят депортировать, не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения, находившиеся под одной крышей с основным зданием фермы. По оценке Департамента здоровья, объект, о котором идет речь, нельзя рассматривать как жилое помещение.

"Приведу простой пример: если человек находится на карантине у себя дома и хочет убрать пыль или помыть стол на кухне, то, безусловно, он может это сделать. Но он не может пойти мыть стол у своего соседа. В этом конкретном случае инспекторы установили, что люди находились не в своем жилом помещении и были направлены на работу преждевременно. Если говорить откровенно, то место, где они находились, нельзя назвать жилым помещением", — объяснял официальный представитель Департамента здоровья Эстонии Симмо Саар.

Руководитель Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус поддерживает надобность карантинных мер, но при этом считает, что в конкретном случае решение о депортации рабочих все же справедливым назвать нельзя, и реакция фермеров явное тому подтверждение.

"Мы имеем дело с крайне досадной ситуацией. По словам предприятий, работники не выполняли своих рабочих обязательств. Ведь они прибыли в Эстонию для того что бы доить коров, кормить животных, работать на полях, а в конкретном случае, как уверяют работодатели, люди занимались обустройством своего жилого помещения. Поэтому, и решение о депортации кажется несправедливым", — сказал Сырмус.

Теперь фермеры намерены обратиться в суд для получения первичной правовой помощи, а также для оспаривания решения полиции о высылке украинских рабочих из страны. Всего в суд обратятся пять предприятий Южной Эстонии.