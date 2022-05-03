Украинский генштаб: в Приднестровье готовятся эвакуировать семьи российских офицеров

Генштаб Вооруженных сил Украины в очередной сводке утверждает, что российский военный контингент в Приднестровье готовится эвакуировать семьи офицеров.

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"В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности […] Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", — пишет пресс-служба украинского генштаба, не приводя подробностей.

В целом, если верить сводке украинского генштаба, серьезных подвижек на фронтах за последний день не случилось, сообщило BBC во вторник, 4 мая, после 20.00. Некоторые пункты сводки вкратце:

Продолжаются обстрелы и авиаудары по Харькову.

Россияне по-прежнему пытаются наступать от Изюма на юг, на Барвенково, с целью отрезать группировку украинских войск на Донбассе.

К Изюму переброшена из Белгородской области батарея самоходных крупнокалиберных минометов "Тюльпан" и новое подразделение с РСЗО "Смерч".

Основные усилия россияне по-прежнему прилагают на северном участке донбасского фронта, пытаясь взять под полный контроль Рубежное и Попасную и развить наступление на Лиман, Северск и Славянск.

В Мариуполе идет артобстрел территории "Азовстали".

На фронте между Херсоном и Николаевом без существенных перемен, идут бои и обстрелы.

После 21.00 появилась информация о ракетных ударах Львову, Киеву и другим местам. Украинские каналы сообщают о ракетных ударах, одновременно нанесенных россиянами сразу по многим местам страны. Подтверждений и подробностей пока очень мало.

Взрывы во Львове подтвердил мэр города Андрей Садовой.