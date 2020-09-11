Украинский капитан спас 27 мигрантов, но ни одна страна ЕС не готова их принять

Капитан танкера Владимир Ерошкин и его команда, состоящая из 21 человека, теперь заняты только одним: не допустить, чтобы кто-либо из 27 спасенных ими месяц назад мигрантов покончил с собой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На прошлой неделе один из мигрантов пригрозил броситься в море, а в воскресенье три человека пошли дальше слов и на самом деле кинулись с судна в воду.

Благодаря быстрым действиям экипажа их вновь удалось спасти. Но пока никто не знает, сколько им придется находиться на борту судна и сколько еще возникнет инцидентов.

Проблема заключается в том, что Ерошкину не удается найти порт, который бы принял находящихся на танкере беженцев из африканских стран (25 мужчин, одну женщину и одного ребенка).

"Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей", — рассказал в интервью Би-би-си Ерошкин — украинец по происхождению. Его судно "Маерск Этьен" сейчас стоит у берегов Мальты в Средиземном море.

"Не можем никуда отправиться"

Ерошкин говорит, что ситуация стала критической, потому что его судно не предназначено для перевозки пассажиров, а экипаж не участвовал в спасательных операциях. Также в команде нет людей, способных оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

"Каждый день люди все сильнее чувствуют отчаяние. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность и санитарно-гигиенические условия", — сказал он.

Это третий и самый долгий в этом году случай в Средиземном море, когда коммерческое судно не пускают ни в один порт. Другие инциденты удавалось разрешить за неделю.

"Этим людям не дают права сойти на берег. Судно парализовано и не может никуда отправиться", — сказал он.

Четыре года назад на пике миграционного кризиса сотни людей гибли в воде, и все было совершенно по-другому.

В тот период судно Ерошкина находилось в Средиземном море, и капитан принял решение отклониться от курса, чтобы спасти сотни мигрантов.

"Мое судно подобрало из моря 353 человека. Спустя 24 часа они сошли на берег в Италии", — сказал он.

Сотни лет моряки спасают людей, оказавшихся в море, и, согласно международной морской конвенции, спасенных должны принять в ближайшем порту.

Именно это Ерошкин и пытается сделать, но ни Мальта, ни Италия не хотят принимать нелегальных мигрантов.

Сигнал SOS

Все началось месяц назад, когда танкер "Маерск Этьен" покинул Геную без груза и отправился в Тунис.

4 августа Ерошкин получил сообщение от спасательно-координационного центра на Мальте с просьбой связаться с ним.

За день до этого благотворительная организация AlarmPhone уведомила власти Мальты о том, что с лодки, отправившейся 2 августа из Ливии с 27 мигрантами, был получен сигнал бедствия.

"По правилам, после этого необходимо связаться с другим находящимся поблизости судном. Но мы не смогли установить контакт", — сказал Ерошкин.

Неясно, почему не удалось установить контакт с другим судном.

"После этого мы получили четкое указание от спасательно-координационного центра изменить маршрут и отправиться к месту, откуда был получен сигнал SOS".

Это было примерно в 10 морских милях от танкера. Примерно через час экипаж увидел маленькую деревянную лодку, выкрашенную в синий цвет.

"Когда я увидел лодку с людьми, я почувствовал облегчение. Когда люди увидели большое судно, они начали нам махать", — сказал он.

Танкер расположили так, чтобы защитить лодку от волн и ветра.

"Маленькая лодочка была переполнена людьми. Они сидели на ней плечом к плечу", — рассказал капитан.

Непростое спасение

Лодка действительно была крошечной — семь метров в длину и два в ширину.

Мигрантам дали еду и воду, но Ерошкин надеялся, что их заберет спасательное судно.

Наступила ночь, ветер усилился, и волны стали выше. В лодке набиралась вода. Спустя 12 часов никто не спешил на помощь, и экипаж решил взять мигрантов на борт танкера.

Палуба была выше волн на девять метров, и длины наружного трапа не хватало. Тогда было решено привязать к нему веревочную лестницу.

"Чтобы взобраться на несколько метров по веревочной лестнице, а потом по наружному трапу, требуется хорошая физическая форма и подготовка. Мы попросили это сделать людей, которые были истощены и обезвожены", — сказал Ерошкин.

Всем 27 находившимся в лодке людям, включая 15-летнего подростка и женщину, удалось взобраться на борт. Женщина сказала, что находится на 12 неделе беременности.

"Мы спустили для нее страховочный ремень, чтобы она не упала в воду. Мы беспокоились о ее психологическом и физическом состоянии", — добавил капитан.

Горжусь спасенными жизнями

Мигранты были из разных стран Африки, и некоторым было сложно общаться с командой танкера, потому что они не знали английского языка. Травм не было ни у кого.

"Мы спросили их, сколько они находились в море. Кто-то сказал — два дня, а кто-то — три".

Вскоре погодные условия ухудшились, и одна из волн утопила лодку. Экипаж танкера понял, что они только что спасли 27 человек от гибели.

"Эта мысль наполнила нас гордостью", — сказал Ерошкин.

Множество труб

Следующей сложной задачей стал выбор места на танкере, где бы могли находиться мигранты. "На палубе у нас множество труб. Они могут быть опасными для неподготовленных людей".

Мигранты могут находиться в носовой части корабля, где есть туалет.

"Мы не в состоянии предоставить им достойные или даже сносные условия жизни. Мы достали для них из трюма матрасы и одеяла", — сказал капитан.

Из-за пандемии коронавируса Ерошкин ограничил число членов экипажа, которые контактируют со спасенными. Это объясняется ограниченными запасами средств индивидуальной защиты.

Мучительное ожидание

Недавно другое судно компании Maersk пополнило запасы продовольствия танкера, и теперь два повара могут обеспечить едой всех на судне.

Но длительное ожидание выматывает как экипаж корабля, так и мигрантов, которые записали видеообращение к Европейскому союзу с мольбой о помощи.

А пока что капитан и его команда делают все, что в их силах, чтобы люди не падали духом. Мигранты написали письмо благодарности, которое до слез растрогало членов экипажа.

Капитана морально поддержали его родные. "Моя старшая дочь очень гордится мной, мой поступок впечатлил ее. Она совсем юная — ей 15 лет", — сказал Ерошкин.

Морское право



В международной конвенции по охране человеческой жизни на море от 1974 года говорится, что любое судно обязано безотлагательно прийти на помощь людям, оказавшимся в бедственном положении.

Международная морская организация (ММО), принимавшая участие в создании конвенции, предписывает входящим в нее странам сделать все необходимое, чтобы спасенные люди как можно скорее могли сойти на берег в безопасном месте.

В случае с танкером "Маерск Этьен" этого не случилось.

Спасение становится преступлением

Спустя пять лет после кризиса с мигрантами сотни людей продолжают гибнуть в Средиземном море. По данным ММО, за первые восемь месяцев 2020 года утонули 554 мигранта.

В 2015 году за аналогичный период, как предполагают, утонули 3030 человек.

Организации, занимающиеся спасением людей, заявили, что погибнет еще больше людей, если средиземноморские страны не начнут выполнять законы.

"Из-за недоброжелательной европейской миграционной политики, которая старается остановить и криминализировать спасение людей в море, грузовые суда иногда избегают и игнорируют случаи бедствия", — говорит Феликс Вайс из организации Sea-Watch.

По его словам, в этом году в Средиземном море грузовые суда спасли более 300 человек.

Опять придем на помощь



Компания Maersk, которой принадлежит танкер, призывает прекратить противостояние. Комиссариат ООН по делам беженцев обратился к ЕС с просьбой разрешить мигрантам сойти на берег. Судно по-прежнему находится в территориальных водах Мальты.

Власти островного государства не ответили на запрос Би-би-си о комментарии, но ранее в СМИ появлялись слова чиновников о том, что судно должно отправиться в Данию, где оно зарегистрировано.

А пока Ерошкин настроен прагматично и намерен идти до конца. "Это не просто проявление человеческого отношения, это древняя морская традиция. Если что-то подобное произойдет вновь, мы опять придем на помощь", — сказал он.