Украинский кризис увеличил число ВИЧ-позитивных в Эстонии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Большинству украинцев известен их диагноз, они знают, как не допустить передачи вирусной инфекции.

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Если в прошлом году в период с марта по май в Эстонии было зарегистрировано 32 ВИЧ-позитивных, то в этом году за этот же период обнаружено 95 новых случаев. Скачкообразный рост (66%) обусловлен приездом в Эстонии бежавших от войны украинцев.

С начала текущего года выявлено 135 новых лиц, которые являются носителями ВИЧ-инфекции, 77 из них (57%) прибыли из Украины. В их числе есть и те лица (40 человек), кто еще до бегства от войны был осведомлен о своем диагнозе, в Эстонии, как сказала руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, они продолжают лечение, которые получали ранее.

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