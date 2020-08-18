Украинский мэр приехал к офису Зеленского с туристической палаткой

Мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий приехал к офису президента Украины и требует встречи с главой государства Владимиром Зеленским. С собой мэр взял туристическую палатку и спальный мешок. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Цебрий выступает против массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Он отметил, что Израиль находится в красной зоне по ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее он подчеркивал, что празднование в традиционном формате в 2020 году не представляется возможным из-за Covid-19.

"Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат", — заявил Цебрий в своем видеообращении в Facebook.

Цебрий отметил, что он намерен ждать украинского лидера возле его офиса. Градоначальник добавил, что у него есть все необходимое, в том числе вода.

Ранее Цебрий заявил, что если на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань начнут массово приезжать паломники-хасиды, то он готов перекрыть блокпостами въезды в город, а также пойти на другие радикальные меры.

"Я хочу донести до него (до Зеленского — Ред.) информацию, он, возможно, не все знает о визите паломников, который должен состояться 19 сентября на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умани, рассказать про настроения горожан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, которые могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно, из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", — рассказал Цебрий в комментарии изданию "Страна.ua".

Как отмечает РИА "Новости", Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году должно пройти с 23 сентября по 4 октября.