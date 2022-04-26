Украинский омбудсмен: Россия держит военнопленных в колониях и СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские власти держат украинских военнопленных в исправительных колониях и следственных изоляторах, в том числе расположенных в Москве, Ростовской и Смоленской областях.

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Денисова написала в своем телеграм-канале, что эту информацию она получила "от партнерских правозащитных организаций", однако не уточнила, у каких именно.

По данным украинского омбудсмена, "военнопленных вооруженных сил Украины держат в колониях ГУФСИН России в Ростовской области". "Для этих целей расселили сразу две пенитенциарных учреждения на юге России — сейчас это практически концлагеря для военнопленных и наполняются за счет захваченных на поле боя украинских солдат", — утверждает Денисова.

Она добавляет, что для содержания 100 украинских пленных освобождено помещение следственного изолятора в поселке Комсомольский Тульской области.

По данным Денисовой, военнопленных также намерены содержать в СИЗО-2 в городе Вязьма под Смоленском, который "оборудуют под проведение пыток и получения дознаний от военнопленных". "Украинцев будут держать и в Малой психиатрической больнице при СИЗО — известной за пределами России пыточной для "непокорных".

Она продолжает со ссылкой на сообщения правозащитников, что украинцев размещают в СИЗО городов Таганрог, Новозыбков (в Брянской области), а также в Москве.

16 апреля вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что в российском плену находятся около 700 украинских военных — и примерно такое же число российских военнослужащих попали в плен в Украине. Россия данные о своих пленных не раскрывает.

В условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить сообщения украинского омбудсмена о том, где и в каких условиях содержатся украинские военнопленные.