Украинский посол Мельник назвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера. Об этом украинский дипломат сказал в комментарии немецкому изданию Der Spiegel, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — сказал Мельник.

Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает президент страны Штайнмайер.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался из-за того, что украинская сторона отказалась его принимать. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в итоге совершили визит без него.

После этого экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать Штайнмайера и назвал "неслыханным" отказ Киева принять его.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?