Украинским беженцам трудно попасть из РФ в Эстонию. Почему?

Украинцы, пытающиеся попасть из России в Эстонию, сталкиваются с длительным ожиданием и отсутствием поддержки — по обе стороны границы. Deutsche Welle выслушала истории нескольких беженцев.

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Для многих украинцев попытка выехать в ЕС с территории России — это не просто изнурительное путешествие, подготовка к которому может занять несколько недель, но и настоящее испытание на прочность.

Анника (имя изменено редакцией по просьбе собеседницы), которой пришлось провести шесть дней в суровых погодных условиях у пропускного пункта Куничина гора на границе России с Эстонией, считает, что российские власти утратили человечность. "Я плакала, я рыдала, когда видела маленьких детей и как все это было жестоко. Видела, как в таких условиях все внезапно превратились в грубиянов", — вспоминает 40-летняя женщина в беседе с DW.

Бегство от "русского мира"

В 2014 году, когда первые взрывы в Донецке и Луганске возвестили о приходе в Украину того, что президент РФ Владимир Путин называет "русским миром", Анника уехала из своей деревни под Мариуполем в Киев, где могла чувствовать себя в безопасности.

Узнав о российском вторжении, начавшемся 24 февраля, она предприняла попытку воссоединиться с пожилыми родителями, которые остались на оккупированных территориях под Донецком. На протяжении нескольких месяцев Анника не могла установить с ними связь. Однако в сентябре благодаря помощи волонтеров ей удалось встретиться с родителями в Москве. Выезд из Украины в этом направлении был более безопасным для тех, кто, спасаясь от войны, хотел покинуть оккупированные Россией территории.

Проведя 10 дней в России, Анника отправилась в Эстонию без родителей. Те приняли решение вернуться в расположенный под Мариуполем город Волноваха, где они провели 70 лет жизни и где у них остались друзья и собственность.

Как рассказала DW Анника, на пропускном пункте Шумилкино она увидела не менее 2000 человек, ожидающих пересечения границы, а также длинную очередь из автомобилей. 29 сентября женщина решила попытаться въехать в Эстонию через КПП Куничина гора. Как говорит Анника, там она простояла в очереди целых шесть дней.

Трудности украинцев, выезжающих из России

"Нам не нужны враги… ведь у нас есть "русский мир", — констатирует она с горечью. С ее точки зрения, частью войны России против Украины был и приказ "мучить людей". Российские пограничники намеренно заставляли украинцев ждать в очереди и вызывали на контроль представителей других национальностей, утверждает она.

Первую ночь Анника провела под открытым небом на КПП. Потом волонтеры нашли для нее возможность переночевать в соседней деревне. Каждые восемь часов Аннике приходилось возвращаться на свое место в очереди, где, по ее словам, оставались около 600-800 мужчин — в основном украинские беженцы, которые ждали там без еды и воды. Женщины и дети находились в других местах, не под открытым небом.

Но худшее наступило через четыре дня. "Ветки ломались и гнулись. Казалось, что на улице было 20 градусов ниже нуля. Мы пытались укрыться от непогоды, потому что у нас постоянно мерзли руки, — вспоминает Анника, описывая потерянных людей, сидевших на уступе под проливным дождем, который продолжался два дня. — Вся моя одежда была мокрой. Я вылила по стакану воды из каждого ботинка".

Со 2 по 4 октября — в дни, которые Анника называет худшими, — погода в ближайшем к пограничному пункту Куничина гора городе колебалась от 5 до 11 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу погоды, в течение этих двух дней постоянно шел дождь.

По словам Анники, за 24 часа на этом КПП пропустили только пять украинцев.

Волонтеры об отказах украинцам во въезде в Эстонию

Сообщество волонтеров "Друзья Мариуполя в Эстонии" (Mariupoli Sõbrad), доставляющее гуманитарную помощь украинцам, подтвердило, что в последнюю неделю сентября тысячам беженцев не дали выехать из России как минимум на трех пограничных пунктах в Эстонии.

"Российские пограничные службы начали ужесточать контроль. Они пытаются поймать людей — предположительно, мужчин, которые хотят сбежать из России и от мобилизации", — говорит Александра Аверьянова, член правления сообщества "Друзья Мариуполя в Эстонии", которое, кроме прочего, помогает украинским беженцам пересечь границу с этим балтийским государством.

"Похоже, они (украинцы. — Ред.) подвержены буллингу", — написал в чате Telegram один из волонтеров, который был на контрольно-пропускных пунктах Шумилкино и Куничина гора.

Были слухи, что две женщины умерли, пока ждали пропуска через границу. По словам Аверьяновой, в комнате для допросов на пограничном пункте Ивангород украинский мужчина перерезал себе горло куском стекла.

Когда Анника наконец пересекла границу Эстонии, она разрыдалась. Беженка говорит, что чашка горячего чая, которую ей протянули пограничники, заставила ее задуматься о том, как то, что ей пришлось пережить, возможно в XXI веке. "Если так обращаются с перемещенными лицами, то что же они (российские власти. — Ред.) делают с заключенными, с военнослужащими?" — задается вопросом украинка.

Ситуация на КПП Нарва

Нынешнему гуманитарному кризису предшествовала ситуация, которую волонтеры описывали в середине лета. Тогда резко возросло число украинских беженцев, которым эстонские власти отказывали во въезде в их страну. Вскоре Таллинн принял решение запретить въезд для россиян с действующими шенгенскими визами.

Уроженец Донецка Данило (он попросил не называть его фамилию из соображений безопасности) гостил у родственников в России, когда началось российское вторжение в соседнее государство. Он знал, что у него не хватит денег, чтобы немедленно вернуться в Украину.

В течение пяти месяцев 25-летний Данило работал на случайных работах, чтобы выжить и собрать средства на выезд из России. При этом он не раз становился жертвой недобросовестных работодателей, работал и жил в плачевных условиях. Он был в отчаянии. Работа и легальное пребывание в стране означали для него необходимость получения российского гражданства. Он имел на него право, но не хотел его получать, поскольку не желал, платя налоги, участвовать в финансировании российской армии.

С помощью волонтеров, к которым он не хотел обращаться ранее, в середине августа Данило решил попробовать перебраться в Европу через эстонский пограничный пункт в Нарве. Он планировал встретиться с матерью и братом в Германии.

"Меня спросили, почему я так долго оставался в России", — рассказывает Данило о своем общении с эстонскими пограничниками. После трехчасового ожидания мужчине сообщили, что ему отказано во въезде, поскольку он покинул Украину еще до начала войны.

При этом эстонские пограничники предложили ему вернуться на следующий день и попробовать пересечь границу как турист, имея при себе страховку, обратные билеты, письмо о брони в отеле и наличные деньги.

Единственным выходом для Данила тогда было впервые в жизни переночевать в поле под открытым небом. Однако, когда он вернулся на следующий день с требуемыми документами, эстонские власти снова отказали ему, якобы из-за того, что он уже получил отказ днем ранее. Ему было сказано не возвращаться на этот контрольно-пропускной пункт.

На следующий день он без проблем пересек границу Финляндии, хотя это и означало для него гораздо более долгий путь. По дороге к нему присоединился еще один украинец, которому также отказали во въезде на одном из КПП.

Непростое путешествие

Эстонские власти подтвердили, что с начала войны по меньшей мере 1091 украинцу было отказано во въезде в Европейский Союз через Эстонию. Только в сентябре не разрешили въехать 306 украинцам — это втрое больше, чем за первые три месяца войны. С 24 февраля в это балтийское государство въехало около 109 тысяч граждан Украины.

"Одной из причин отказа во въезде в страну может быть угроза общественному порядку или национальной безопасности", — поясняет Эгерт Беличев, глава отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эстонии. "Среди тех, кому отказано во въезде, есть, например, люди, которые долгое время живут и работают в России и приезжают в Эстонию не как беженцы, а как туристы или для посещения родственников или друзей", — продолжает он.

Хотя для этого и нет никаких юридических оснований, похоже, что эстонские власти часто отказывают во въезде украинским мужчинам — уроженцам оккупированных Россией территорий, которые, по их мнению, слишком долго пробыли в России.

DW удалось пообщаться с еще одним украинским беженцем, которому отказ во въезде в Эстонию нарвские пограничники объяснили тем, что он слишком долго пробыл в России. Мужчина покинул оккупированную территорию Украины после 24 февраля. Вместо того чтобы ехать через регионы, где шли военные действия, он выбрал более легкий вариант — двухнедельное путешествие через Россию в сторону эстонской границы. Еще одна беженка рассказала, что по аналогичным причинам ее не пустили в Латвию.

"Мы впускаем не каждого, кто просто говорит, что он украинец, — комментирует Каймо Кууск, посол Эстонии в Украине. — Слишком много времени в России — это не две недели. Речь идет о более чем 10 годах".

Это заявление, однако, не подтверждается практикой. Судя по всему, жесткий подход Эстонии не учитывает проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, спасаясь от войны. Волонтеры рассказывают, что беженцам иногда требуются недели, чтобы организовать свою поездку и восстановиться после бегства из охваченных войной регионов Украины. Пересечение границы ЕС дает многим из них возможность почувствовать себя в ином мире. Вот как это описывает Анника: "Люди выдыхают и понимают, что они попали из ада в цивилизацию".