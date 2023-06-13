Украинское контрнаступление: почему не видно больших результатов спустя неделю после начала

Спустя неделю после начала украинское наступление дает обеим сторонам поводы как для пессимизма, так и оптимизма. Российская пресса и блогеры распространяют кадры разбитой украинской бронетехники, Украина сообщает об освобождении своих территорий и населенных пунктов. Однако решительное сражение летней кампании 2023 года только началось, и делать выводы еще очень рано — впереди более важные и напряженные сражения.

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К концу минувшей недели определились четыре района, в которых боевые действия ведутся активнее всего. Это район города Орехов в Запорожской области, возле Великой Новоселки на границе Запорожской и Донецкой областей, а также около Марьинки и Бахмута.

В понедельник стало известно, что ВСУ освободили несколько сел в районе населенного пункта Великая Новоселка: Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровка. Днем появились сообщения о продвижении в районе Орехова, где, по сообщениям российских военных блогеров, ВСУ освободили село Лобковое.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что ВСУ продвигаются в районе Бахмута. Правда, об освобождении крупных населенных пунктов на этом направлении ничего не сообщается.

Украинские источники пишут, что на всех направлениях российские войска пытаются контратаковать.

По сообщениям российских соцсетей и прессы, украинские войска несут потери, оценить объем которых трудно, поскольку Украина традиционно не сообщает о своих потерях.

Тем не менее, по информации исследовательского проекта Oryx, который, в частности, отслеживает потери бронетехники по открытым источникам, Украина потеряла в ходе наступления уничтоженными и брошенными не менее 17 тяжелых БМП M2A2 Bradley, две тяжелых колесных бронемашины AMX-10RC, один танк Leopard 2A4 и три Leopard 2A6, а также некоторое количество другой колесной и гусеничной бронетехники.

Информация об усилении активности украинских войск на Запорожском направлении появилась в соцсетях еще в воскресенье 4 июня.

Утром того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, в котором говорилось: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". После этого украинская блогосфера и пресса стали очень сдержанно сообщать о событиях на фронте.

Сообщения об активности ВСУ стали появляться в тот же день, в основном, в российских соцсетях и прессе. На следующий день российское Министерство обороны назвало это "крупномасштабным наступлением", хотя российские блогеры придерживались более скромных оценок, называя действия ВСУ "разведкой боем", "прощупыванием обороны", в крайнем случае просто "попыткой наступления". Полномасштабным наступлением в России это стали называть ближе к середине недели.

"Времевский выступ"

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Как пишет корреспондент BBC Украина Олег Черныш, основные события к понедельнику стали развиваться на так называемом "Времевском выступе" — в районе села Времевка рядом с Великой Новоселкой российские позиции клином вдавались в украинские.

За три-четыре последних дня ВСУ продвинулись на 8-10 км и почти приблизились к окрестностям села Старомлиновка. Этот населенный пункт является важнейшим узлом обороны РФ на этом участке. На момент публикации этого материала Старомлиновка находилась под контролем российских войск.

Наступление украинцев в этом районе происходит вдоль реки Мокрый Ял. Украинское военное командование 11 июня сообщило, что войска РФ взорвали дамбу на этой реке, чтобы замедлить наступление украинских сил.

В настоящее время основные успехи в "срезании" выступа украинские военные демонстрируют на его правом фланге — именно тут, как утверждает украинское командование, были освобождены села Сторожевое, Нескучное, Благодатное и Макаровка.

На левом фланге ситуация иная. Утром 12 июня Запорожская бригада Теробороны сообщила об освобождении села Новодаровка, но возле соседнего села Левадное на момент публикации еще продолжались бои.

По крайней мере, Минобороны РФ в понедельник заявило об отраженных атаках украинцев в этом районе.

Если украинским силам удастся прорвать оборону на левом фланге, то, вероятно, россияне должны будут отступить, чтобы не попасть в окружение.

Потери

С самого начала наступления стало ясно, что оно не станет легкой прогулкой для ВСУ, но поначалу оценить эту сложность было довольно трудно из-за российской пропаганды.

Министерство обороны России в своих сводках объявляло очень большие цифры потерь украинцев, эти цифры были настолько очевидно завышены, что их подвергали сомнению даже российские военные блогеры.

Например, 6 июня Сергей Шойгу объявил, что накануне ВСУ потеряли "более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной".

В тот же день Минобороны опубликовало кадры, снятые камерой наведения боевого вертолета, который якобы уничтожает танк "Леопард". В силуэте машины, которую поражает на этих кадрах вертолет, быстро опознали трактор John Deere, который находился на поле.

Были и другие ошибки с идентификацией танков, которые поначалу объявляли "Леопардами", но затем выяснялось, что это не так. Видимо, в последние месяцы о поставках германских ОБТ в Украину говорили так много, что "Леопарды" российским военным стали видеться повсюду.

Это, безусловно, снижало доверие к сводкам российского Минобороны, но вскоре фото реальной западной техники, включая Leopard 2A6 ,поврежденной или уничтоженной, появились в соцсетях и медиа.

Разбитая колонна

В российских телеграм-каналах появились видеозаписи уничтожения украинской бронетехники, которая, как говорится в аннотациях, наступала в районе Орехова. Кадры были сняты с дрона.

Первые видео появились еще в начале минувшей недели, причем в них фигурировали самые разные машины — в основном, колесные.

В четверг были опубликованы видеозаписи с беспилотника, на которых было видно, как под удар попала колонна с более тяжелой бронетехникой. Впоследствии это место геолоцировали, определив, что это происходило в районе села Малая Токмачка Запорожской области.

Впоследствии были опубликованы стоп-кадры или фотографии, сделанные с более близкого расстояния, на которых видны несколько подбитых, но не разрушенных БМП Bradley и один танк Leopard. На снимке также заметна бронированная машина разминирования БМР-2.

Судя по видеороликам, одна из наступающих колонн подверглась удару артиллерии и на каком-то этапе оказалась на минном поле. Последовательность событий установить трудно, но в любом случае атака была явно неудачной.

По информации немецкого издания Bild, бронетехника принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая за один день потеряла два Leopard 2 и 13 Bradley. На видео фигурирует один Leopard модели 2А6.

Второй, возможно, был более старым 2А4. В украинских соцсетях появились два ролика, на одном — танк, который, вероятно, подорвался на мине, на другом, судя по комментариям, он был уже отремонтирован и вернулся в строй. Был ли это тот "Леопард", о котором говорил корреспондент Bild, неизвестно.

Впоследствии появилось другое видео, на котором российский солдат стоит в нескольких сотнях метров от группы подбитой бронетехники и утверждает, что это именно те самые машины, которые были сняты с коптера.

Если судить только по кадрам, которые попали в сеть (все обстоятельства атаки неизвестны), то, возможно, перед ее началом не была тщательно проведена инженерная разведка местности а также артиллерийская разведка — колонну сильно обстреливали.

Возможно, наступающую колонну не поддержали артиллерийским огнем. Наконец, судя по присутствию в воздухе российских беспилотников, с дронами либо вообще не боролись средствами РЭБ или ПВО, либо делали это неэффективно.

Эти обстоятельства похожи на неудачную атаку российских войск в середине февраля под Угледаром, когда бронетехника также оказалась на неразведанных минных полях и подверглась ударам артиллерии.

Общее в них еще и то, что в феврале наступление под Угледаром было частью большего замысла — в другом месте Россия наступала на Бахмут, вела бои под Авдеевкой.

Однако тогда неудачная атака под Угледаром стоила российским войскам таких потерь, что впоследствии на этом участке наступать они не пытались.

Сейчас неудачная атака ВСУ, судя по развивающимся событиям, — один из эпизодов большой операции, и поэтому оценивать эти потери с одних и тех же позиций неправильно — они существуют в разных контекстах.

Кроме того, большинство сообщений с видео или фотографиями поврежденной или уничтоженной украинской бронетехники сняты с беспилотников, а не с земли. Это может косвенно свидетельствовать о том, что территория, на которой остались разбитые машины, не контролируется россиянами.

Наступление и оборона

К началу украинского наступления о нем говорили уже несколько месяцев.

Пока Украина собирала к его началу ударную группировку, Россия активно готовила оборону. Речь идет не только о нескольких рубежах оборонительных сооружений, противотанковых "пирамидок" и рвов, километрах окопов, оборудованных опорных пунктах. Главное — войска на позициях, подготовленные резервы, артиллерийская поддержка, авиация, запасы боеприпасов, топлива и многое другое.

Считается, что наступающая сторона несет потери как минимум в три раза большие, чем обороняющаяся. Это довольно условное соотношение, оно не учитывает много факторов, которые играют роль в современной войне, но из этого принято исходить при оценке шансов в наступлении.

Численность украинской армии сейчас не превышает российскую в три раза — у России есть даже преимущество в личном составе и технике.

Однако владеющая инициативой сторона, то есть та армия, которая выбирает место и время для наступления, может сконцентрировать на этом участке силы, многократно превышающие силы тех частей, которые занимают оборону.

Поэтому оборону делают эшелонированной — пока ударная группировка прорывает первый рубеж, к обороне готовится вторая линия, третья и так далее. Фактор внезапности может сыграть большую роль в первой полосе, но затем начинается гонка со временем.

Понятно, что держать на всей линии фронта войска, готовые отразить подготовленный удар, невозможно. Но можно иметь в тылу резервы, размещенные в ключевых местах, которые оперативно стягиваются к месту прорыва. Поэтому в таких решительных операциях оборона в конце концов превращается во встречный бой.

При этом полевые укрепления сами по себе не являются сдерживающим фактором — их, в конце концов, можно преодолеть при помощи инженерной техники. Они лишь помогают активным действиям обороняющейся стороны, в частности — личному составу укрываться от обстрелов, чтобы потом контратаковать.

Чем дольше прорывается первая линия обороны, тем сложнее потом преодолевать остальные. И чем глубже линия обороны, тем больше времени придется потратить на ее прорыв.

В этом сложность положения наступающих. Однако у них есть серьезное преимущество — они готовятся к наступлению заранее, и это касается не только концентрации сил и средств. Важно то, что у них заранее готовится система управления боем, цепочка командования, которая скорее даже выглядит как сеть.

Одна из задач наступающих — нарушить систему командования, управления и связи обороняющихся и сохранить свою.

Сделать это можно за счет быстрого и решительного прорыва, когда неподготовленная обороняющаяся сторона не успевает реагировать на изменение обстановки, а наступающая сохраняет управление войсками. Так произошло во время прорыва в сентябре 2022 года под Балаклеей.

Другой способ — организовать сразу несколько ударов в разных местах, которые могут быть разнесены не только в пространстве, но и во времени. Этот прием также использовали ВСУ, которые сначала в августе начали наступать под Херсоном.

В такой ситуации командованию обороняющихся сил приходится иметь дело сразу с несколькими наступлениями, распределяя свои резервы на несколько направлений. В нынешнем наступлении уже видно, что ВСУ активизировались сразу на четырех участках фронта (район города Орехов в Запорожской области, возле Великой Новоселовки на границе Запорожской и Донецкой областей, а также около Марьинки и Бахмута).

Несколько наступлений осложняют действия командования обороняющейся стороны, поскольку нужно решать, куда направлять резервы. При этом возрастает риск ошибки с определением главного удара, который будет нечем отразить из-за неправильно распределенных резервов.

Кроме того, один или несколько ударов могут быть отвлекающими, задача которых — сковать резервы противника. И может так случиться, что наступающие изменят направление главного удара, если выяснится, что там оборона слабее.

Мины и гаубицы

Очень важными средствами сдерживания ударных сил в обороне являются артиллерия и мины. Перед каждым оборонительным рубежом существует предполье — местность, которая, не будучи занята обороняющимися войсками, заранее готовится к обороне при помощи различных инженерных заграждений. К ним относятся различные противотанковые препятствия и мины.

Сами по себе такие препятствия не могут остановить наступление — для этого существует различная инженерная техника и тактические приемы, но предполье может быть заранее пристреляно артиллерийскими батареями, которые находятся в тылу, и войсками, которые держат оборону на передовой.

Сложность преодоления таких препятствий в том, что инженерная техника не может расчистить всю местность сразу — она создает проходы, по которым затем движутся наступающие войска. При этом перед началом наступления проводится инженерная разведка, которая выявляет минные поля, а также естественные и искусственные препятствия, чтобы потом они не стали сюрпризом.

Разминировать предполье можно при помощи специальных инженерных машин, у которых есть много различных средств для прокладки проходов, включая различные минные тралы, дистанционные заряды и другие.

Проблема в том, что такая техника все равно прокладывает лишь один проход через минное поле, по которому затем двигается остальная техника, попадая под огонь заранее пристрелянных гаубиц.

Своя артиллерия есть и у наступающих, и она также помогает разминировать местность, обстреливая минные поля. Кроме того, она же и подавляет батареи обороняющихся.

Ударная группировка, владеющая инициативой, может заранее собрать возле места будущего наступления значительные силы артиллерии, чтобы подавить оборону.

Что происходит на фронте?

Прежде всего, оценивать ситуацию на фронте с началом наступления стало намного сложнее. Сводки с фронта с обеих сторон сильно противоречат друг другу, обе стороны стараются перекрыть неофициальные информационные потоки и активно занимаются дезинформацией.

Самыми надежными остаются фотографии и видеозаписи войск с привязкой к местности — они наглядно свидетельствуют о том, в чьих руках тот или иной поселок или город.

Тем не менее, судя по сообщениям и видеокадрам с мест боев, можно предположить, что украинские силы пытаются прорвать оборону в районах Времевского выступа и Орехова.

На этих участках она особенно сильная — о прорыве в Запорожской области говорили как о наиболее вероятном месте наступления ВСУ несколько месяцев.

То, что среди потерь в самом начале наступления стала фигурировать западная бронетехника, неудивительно — передовые части должны быть самыми боеспособными, оснащенными более современной и мощной техникой, чтобы более эффективно взламывать оборону противника.

После них в прорыв уже могут вводить менее подготовленные, но более многочисленные силы, которые будут продвигаться на оперативный простор.

На видеокадрах уничтожения украинской техники, вероятно, как раз фигурирует одна из колонн, которая двигалась по минному полю вслед за инженерной машиной разминирования (она видна на одной из фотографий). Вероятно, колонна попала под обстрел, либо оказалась на нерасчищенном минном поле.

В сообщениях с фронта отмечается очень активная работа российской артиллерии. Это, с одной стороны сильно замедляет наступающие части, но, с другой стороны, позволяет вести контрбатарейную борьбу артиллеристам ВСУ. Дело в том, что менять позиции во время напряженного боя артиллеристам обороняющейся стороны сложнее, ведь для них главная задача — остановить наступающих.

Поэтому, вероятно, на этом этапе украинская артиллерийская разведка должна активно выявлять позиции российских батарей и подавлять их либо огнем своих гаубиц, либо ракетами.

Одновременно украинские ударные группы, вероятно, пробуют пройти через предполье к первому рубежу обороны. Там, где получится это сделать, первый рубеж может быть прорван. В этом случае для ВСУ будет важно развить успех, вводя в прорыв новые силы. С выходом на новый рубеж обороны обстановка будет развиваться в зависимости от готовности российских войск и наличия резервов у ВСУ.

Определить, какое направление является главным в наступлении, сейчас невозможно. Даже если предположить, что украинская армия собирается выйти к Азовскому морю в районе, допустим, Мариуполя, то сделать это можно с нескольких направлений, на которых сейчас ведется наступление.

Но замысел украинского командования пока неочевиден. Во-первых, перед войсками может не стоять такая цель, как выход на побережье. Во-вторых, то направление, которое сейчас выглядит, как главное, впоследствии может оказаться либо отвлекающим ударом, либо одним из нескольких направлений.

Тактика России

Для России на данном этапе важно в первую очередь задержать наступающие украинские силы и подтянуть к тем районам, куда наступают войска, свои резервы. В данный момент неизвестно, начала ли вообще Россия перебрасывать резервы на какой-либо участок фронта и если да, то в каком объеме.

Тот дефицит снарядов, о котором в последние месяцы говорили и в российской армии, и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, очевидно, был продиктован экономией — боеприпасы явно готовили для отражения украинского наступления.

Теперь, возможно, сэкономленный запас снарядов расстреливают по наступающим украинским силам. Интерактивные карты различных сервисов, на которых отмечаются значками все события на фронте, всю прошлую неделю показывали интенсивные артобстрелы с российской стороны (украинские источники с начала наступления почти ничего не сообщают о событиях на фронте).

Российская армия не только расстреливает запасы снарядов, накопленные за несколько месяцев, но и стала намного активнее применять авиацию. В сети появились ролики, снятые камерами вертолетов, причем, в отличие от пресловутой атаки комбайна, большинство из них демонстрируют удары по украинской бронетехнике.

Пророссийский информационный проект Lostarmour распространил список опубликованных в открытых российских источниках видеороликов, снятых камерами вертолетов с начала вторжения в Украину. Всего в списке 158 роликов, 49 из них были сняты в июне 2023 года.

Это заметно отличается от той тактики, которой, судя по видеороликам, придерживалась российская армейская авиация в предыдущие месяцы, когда вертолеты чаще обстреливали цели издалека, не заходя в зону действия украинской фронтовой ПВО. Теперь они действуют гораздо решительней.

Однако остановить наступление артиллерией не выйдет, это должны делать войска на земле. Поэтому сейчас к месту наступления, вероятно, выдвигаются резервы.

Российскому командованию в настоящее время нужно решить сложную задачу: выделить столько резервов, чтобы, с одной стороны, хватило на оборону в месте очевидного наступления, а с другой — чтобы совсем не ослабить другие направления.

Замысел украинского командования полностью неизвестен, и поэтому не исключено, что если на другом направлении возникнет нехватка войск, то следующий удар может быть нанесен там.

Тактика Украины

Если направления, которые сейчас выглядят как главные, таковыми и останутся, то сейчас ВСУ должны прорвать фронт, чтобы потом ввести в прорыв основные силы.

Те ударные части, которые в настоящее время наступают под Ореховом, Великой Новоселовкой, Марьинкой и Бахмутом, — лишь небольшая часть украинских сил, которые она подготовила для наступления. У украинского генштаба тоже есть свои резервы.

И точно так же, как сложно перемещать резервы в обороне, их не менее сложно перебрасывать с одного направления на другое в наступлении. Ведь подготовка к нему включает в себя массу тыловых частей, складов, госпиталей, ремонтных мастерских и так далее.

Поэтому гораздо удобнее наступать, если ты заранее знаешь, где произойдет следующий удар. Импровизация тут если и имеет место, то лучше, если она хорошо подготовлена.

Мощные российские артиллерийские обстрелы тоже были предсказуемы, поэтому, вероятно, сейчас украинская артиллерия и ракетные войска заняты контрбатарейной борьбой — им надо не только поддерживать наступление, поражая российскую оборону на поле боя, но также бороться с батареями противника.

Слабое место ВСУ в этом наступлении — слабая авиационная поддержка. Современная война в значительной степени зависит от авиации, но, несмотря на постоянные просьбы к Западу передать воздушным силам ВСУ истребители, наступать решили без них. Поэтому на артиллерию ложатся еще и те задачи, которые должна выполнять авиация.

Одна из таких задач как раз касается борьбы с перемещением резервов. Самолеты должны уничтожать мосты, путепроводы, обстреливать колонны техники. Правда, в воскресенье стало известно, что в селе Якимовка Запорожской области был взорван железнодорожный мост. Этот мост, как отмечают украинские военные эксперты, важен, поскольку по этой ветке, ведущей в Мелитополь, перевозили боеприпасы и войска из аннексированного Крыма.

Обстоятельства этого подрыва неизвестны, но это показывает, что ВСУ даже при отсутствии самолетов стараются усложнить противнику задачу по переброске резервов.

Что будет дальше?

Российские соцсети и пресса сообщают о больших потерях ВСУ в ходе наступления, приводя в доказательство видео с уничтожением танков и БМП под Ореховом.

Однако, как отмечают многие эксперты, эти потери были неизбежны при наступлении. Важно не то, сколько танков и БМП потеряла наступающая сторона, а то, как это отразилось на ее способности продолжать боевые действия.

"Это пока еще все прелюдия. Украинские вклинения есть, резервы подтягиваются, но основная часть сил в дело еще не введена, и главное еще впереди, включая все участки фронта. Все решат стойкость войск под oгнeм и устойчивость боевого управления, с обеих сторон. Тогда и увидим успех или неуспех наступления", — написал у себя в фейсбуке израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Оценивать наступательный потенциал ВСУ очень сложно, поскольку его изначальный объем плохо известен. Неизвестно также, как распорядится своими резервами российское командование.

Еще сложнее понять, в каком моральном состоянии находятся войска с обеих сторон — ведь от их подготовки, морального состояния также сильно зависит результат, для ВСУ — наступления, для российских сил — обороны.