Украинское руководство не видит смысла в переговорах с Россией
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

Украинское руководство не видит смысла в переговорах с Россией, пока не достигнуты существенные успехи на поле боя. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, выступая по украинскому ТВ, пишет DW.

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"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (российские войска) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - сказал он.

Таким образом Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.

Как сообщалось, представители США, Великобритании и европейских стран опасаются, что из-за нежелания Москвы и Киева садиться за стол переговоров война может затянуться на годы. Чиновники США в последние недели регулярно встречаются с британскими и европейскими коллегами для обсуждения возможных способов прекращения войны. Украина не принимает прямого участия в этих встречах.

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