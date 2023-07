Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

Одна из сильнейших саблисток мира, украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом. Об этом сообщает Euronews.

Харлан выиграла поединок 15:7, после этого Смирнова подошла к ней, чтобы пожать руку, но та выставила саблю, не дав ей подойти, и что-то сказала. Позднее министр спорта Украины заявил, что она предложила Смирновой коснуться клинками взамен рукопожатия.

По правилам турнира, рукопожатие является обязательным, без него поединок считается незавершенным.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.