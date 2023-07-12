Украину пригласили по-американски. Вступление в НАТО приблизят реформы и победа в войне с Россией

Вильнюсский саммит НАТО закончился предоставлением Украине гарантий безопасности со стороны стран Большой семерки и обещанием предоставления всей необходимой военной помощи со стороны НАТО. Можно также считать, что фактически процесс вступления Украины в НАТО начался — состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. Участники саммита также попеняли Украине на недостаточно благодарное отношение к союзникам, от военной помощи которых зависят ее военные успехи на фронте. Из сделанных на саммите заявлений так же становится очевидным, что НАТО перестает быть лишь региональным альянсом безопасности.

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К вступлению через реформы

Второй день саммита, 12 июля был ознаменован тремя событиями. Первым стала совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг фактически слово в слово повторил свое выступление, сделанное в первый день саммита. НАТО, снова подчеркнул он, решило предоставить Украине многолетнюю программу практической помощи, учредило совет Украина-НАТО, и подтвердило предоставление ей приглашения в организацию без обязательного требования исполнения плана по вступлению, лишь на основании решения членов организации о выполнении всех необходимых условий.

Каковы именно эти условия в соответствующем коммюнике НАТО, опубликованном вчера, не говорится, однако, еще до саммита президент США Джо Байден не раз говорил, что вступление Украины в организацию невозможно без проведения соответствующих реформ, в том числе в области госуправления, борьбы с коррупцией и верховенства права.

Напомним, необходимость и параметры таких реформ в странах, кандидатах на вступление в НАТО, оговаривается в двух документах альянса — Исследованию по расширению НАТО 1995 года и рамочный План действий по вступлению в НАТО, принятый на вашингтонском саммите в 1999 году.

Оба эти документа требуют в частности "приверженности верховенству права и правам человека", а так же "демократического контроля над вооруженными силами".

На основании этих документов производилось принятие в альянс, например, стран Балтии в 2004 году. Этот процесс сопровождался кардинальными переменами в законодательстве всех трех стран.

В своем ответном слове Владимир Зеленский назвал важным тот факт, что Украине больше не нужен собственный план по вступлению, поблагодарил Столтенберга и заявил, что "высоко оценивает" принятое альянсом решение. Кроме того, президент Украины поблагодарил страны, предоставляющие Украине военную помощь и заявил, что Украина понимает, что не может стать членом Альянса во время войны на своей территории.

Отметим, о том, что такое невозможно в ходе текущего конфликта, поскольку приведет к неминуемому участию в войне, не раз говорил президент США Джо Байден.

Сегодняшнее заявление Зеленского резко контрастировало с его агрессивной риторикой, предшествовавшей саммиту. В своем заявлении, опубликованном вчера, президент Украины называл "беспрецедентным и абсурдным" возможное решение НАТО не указывать временных рамок для приглашения Украины, а выдвижение условий для приглашения страны в НАТО — "странным".

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С момента подписания заявки на предоставление ей членства в альянсе осенью прошлого года, на фоне аннексии Россией оккупированных территорий, Украина настаивала на получении формального приглашения в НАТО

Совет равных

Сегодня Йенс Столтенберг также заявил, что целью создания совета Украина-НАТО является укрепление политических связей, а отличие его от существовавшей до сих пор комиссии в том, что он сможет решения. Генсек еще раз подчеркнул, что Украина будет равноправным членом этого совета.

Более подробно суть работы этого совета разъяснил заместитель генсека Мирча Геоана в интервью украинским журналистам. Совет, по его словам, будет заседать на самом высоком уровне и обсуждать вопросы практической поддержки Украины, сотрудничества, управления кризисом, и необходимых реформ.

"Мы должны помочь Украине трансформировать и укрепить ее институты национальной безопасности и убедиться в том, что переход от войны к мирному времени пройдет по стандартам НАТО", — в частности заявил господин Геоана.

Первое заседание совета состоялось сегодня же. На нем Владимир Зеленский сидел между премьер-министром Великобритании и президентом Турции. О принятых решениях не сообщалось.

Можно считать, что этот совет и будет тем органом, в котором будут обсуждаться конкретные условия от выполнения которых будет зависеть вступление Украины в НАТО в будущем, а на его заседания Украина будет получит возможность в рабочем порядке, а не в жанре публичной дипломатии, решать проблемы, возникающие в общении с членами альянса.

Гарантии безопасности

Вторым событием стало объявление о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны стран Большой Семерки. США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония выступили с совместной, открытой для подписания декларацией в которой пообещали, что будут работать с Украиной над "конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности", призванными создать силы, способные "защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

Страны G7 также заявили о намерении предоставить украинским войскам "современную военную технику на суше, в воздухе и на море". В заявлении говорится, в частности, что "приоритет будет отдан противовоздушной обороне, артиллерии и дальнобойным орудиям, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация. Представить себе подобное заявление еще год назад было невозможно.

Страны G7 также намерены оказывать Украине оперативную военную и финансовую помощь и снова навязать России экономические и другие издержки, если Россия вновь когда-либо попытается на нее напасть.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, далее Украина заключит со странами — гарантами безопасности двусторонние договоры.

Важно отметить, что Йенс Столтенберг резко отверг обвинения, высказанные во вчерашнем заявлении Зеленского, в том, что НАТО будет использовать предоставление членства Украине в качестве разменной карты в возможной торговле с Россией. "Украина будет сама вести переговоры с Россией, когда будет к этому готова. Ничего об Украине, помимо Украины", — сказал он и заявил, что чем больше союзники предоставят ей помощи, тем больше своих территорий она сможет освободить.

Не Амазон

Третьим событием можно считать появление в высказываниях представителей стран — союзников Украины критических нот в ее адрес.

Так, украинская общественная деятельница, директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк в довольно эмоциональной форме входе публичной дискуссии на полях саммита спросила советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, как ей объяснить сыну, оставшемуся в Киеве под угрозой российской бомбежки, что НАТО не пригласило Украину в свои ряды. Она так же фактически обвинила президента США в страхе перед Россией и победой Украины.

Джейк Салливан назвал такие комментарии Каленюк "совершенно необоснованными и неоправданными", посоветовал ей "оставить инсинуации или подтексты за дверьми, чтобы мы могли поговорить друг с другом по доброй воле".

Салливан заметил, что "американский народ заслуживает определенной благодарности", напомнил об объемах американской помощи Украине (около $77 млрд или 69 млрд евро) и добавил, что в США понимают, что народ Украины несет бремя войны. "Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. И мы будем делать это, и я лично буду делать это каждый божий день", — заявил Салливан

Примерно такое же заявление прозвучало днем ранее и из уст министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, одного из наиболее последовательных сторонников предоставления Украине военной помощи с первых дней российского вторжения в Украину.

"Нравится вам это или нет, люди хотят увидеть немного благодарности", завил Бен Уоллес в ответ на заявление Зеленского об абсурдности действий НАТО. "Вы знаете, мы не Амазон", — так по словам Уоллеса он в прошлом году ответил украинским чиновникам, предъявившим ему во время визита в Киев список желаемых вооружений. "Я сообщил им, что ехал 11 часов, чтобы увидеть этот список", — добавил министр обороны Великобритании.

Ранее подобные заявления в адрес Украины со стороны ее ближайших сторонников не появлялись.

Глобальные вызовы

Третьим событием можно считать тот факт, что во вчерашнем коммюнике и в сегодняшнем заявлении Йенса Столтенберга участники саммита дважды заострили внимание не только на вопросах помощи Украине в ее вооруженном противостоянии с Россией, но и на проблемах безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Генсек НАТО дважды встретился с премьерами Австралии и Новой Зеландии и президентом Южной Кореи. Сегодня он также провел встречу с премьер-министром Японии — страны с самой крупной экономикой и военным потенциалом на Тихом Океане. Япония, впервые со Второй мировой войны, проводит сейчас программу масштабного перевооружения перед лицом возможной угрозы со стороны Китая.

В своем финальном выступлении Столтенберг подчеркнул что хотя НАТО и является региональным альянсом, но сталкивается с глобальными вызовами: "происходящее в Европе важно для индийско-тихоокеанского региона, а все, что происходит в индийско-тихоокеанском регионе важно для Северной Америки и Европы. Глобальная напористость Пекина и война Москвы против Украины требуют еще более тесной координации между НАТО, ЕС и нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе".

Генсек НАТО заявил также, что организация укрепляет связи с Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей "в областях военно-морской безопасности , новых технологий, кибербезопасности, изменений климата и устойчивости".

Следует констатировать, что НАТО явно выходит за рамки европейского континента и становится глобальным оборонительным альянсом, для которого война России с Украиной далеко не главная, хотя и наиболее актуальная сегодня проблема.