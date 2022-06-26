Украину за полгода покинуло более 7 млн человек

С начала 2022 года число заявлений на предоставление убежища в Евросоюзе вплотную подошло к 340 тысячам. Это на 92 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).

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Всего с 1 января по 14 июня 2022 года в странах ЕС было подано 339 984 таких ходатайства. Большинство просителей убежища прибыли из Афганистана - 42 900 человек. На втором месте - беженцы из Сирии (34 900 заявителей), большинство из которых просили убежища в Германии. На третьем месте - граждане Венесуэлы (22 900 запросов), почти все из которых стремились попасть в Испанию.

Беженцы из Украины в 2022 году подали 22,7 тысяч заявлений. Как отмечает агентство Reuters, относительно небольшое число заявок связано с тем, что в отношении людей из Украины действует особое правило, позволяющее им получить временное убежище в ЕС без специальной процедуры. Так называемый статус временной защиты украинцы, спасающиеся от войны, получают автоматически после пересечения границы.

По данным EUAA, по состоянию на 19 июня Украину из-за войны покинули 7,7 млн человек, из них 3,4 млн получили временную защиту, еще 2,6 млн человек вернулись в страну. Похожие цифры приводит и ООН. По данным организации, с начала войны из Украины выехали восемь миллионов человек, из которых 5,2 числятся беженцами. В обратном направлении границу пересекли 2,8 млн человек.