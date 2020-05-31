Ультраправые, ультралевые или наркокартели. У властей разные версии, кто стоит за беспорядками в Миннесоте

Лидеры на федеральном, штатном и местном уровне утверждают, что большое число разных внешних группировок воспользовались протестами в Миннеаполисе, чтобы продвигать свою политическую повестку, сообщает The Washington Post. Однако властям не удалось привести убедительных доказательств своих слов.

В числе виновников насилия, охватившего города, прозвучали группировки ультраправых националистов, ультралевых радикалов, наркокартели и иностранные агенты.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз уверен, что протесты начались из-за того, чтобы жители Миннесоты были разочарованы и разгневаны “сохранившимся неравенством, неравноправием и, если честно, расизмом” в штате. Однако власти предполагают, что 80% протестующих прибыли из-за пределов Миннесоты. Он допустил, что это могут быть ультраправые белые расисты и, возможно, организованные наркокартели.

Однако федеральные правоохранительные органы не в курсе того, что в протестах могут принимать участие наркокартели, а согласно местной власти, большинство арестованных протестующих имели прописку в Миннесоте.

Власти штата сообщили, что после проверки записей в интернете, они уверены, что группы-ультраправых расистов подговаривали друг друга отправиться в штат и воспользоваться кризисом.

В свою очередь, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что местная полиция перегружена огромным количеством людей на улицах города:

“Мы теперь противостоим белым расистам, участникам организованной преступности, внегосударственным подстрекателям и даже возможно иностранным агентам, чья цель уничтожить и дестабилизировать наш город и регион.”

Однако источники The Washington Post с доступом к чувствительной информации усомнились, что иностранцы могли принимать участие или помогать организовывать протесты.

В то же время Генпрокурор Уильям П. Барр заявил, что протесты были “спланированы, организованы и управляемы анархистскими и ультралевыми экстремистскими группировками при использовании тактик антифашистов”, ссылаясь на группы антифашистов, использующих насилие.

С ним согласен президент США Дональд Трамп, уверенный, что 80% миннесотских протестующих прибыли из-за пределов штата и они являются ультралевыми группировками.

“Это АНТИФА и Радикальные Левые. Не скидывайте вину на других!”, - написал Трамп в своем твите.

Как уже сообщалось, США планирует признать антифашистов террористической организацией.