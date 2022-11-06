Ультраправые во Франции выбрали нового лидера партии. Но Ле Пен далеко не уходит

Французская крайне правая партия "Национальное объединение" (в прошлом - "Национальный фронт") подтвердила, что Марин Ле Пен уступила место партийного лидера 27-летнему Жордану Барделла.

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Это позволит Ле Пен сосредоточиться на политической работе в парламенте после того, как ее партия получила на прошлых выборах 89 мест в Национальной ассамблее.

Таким образом династия Ле Пен впервые за 50 лет партийного руководства уступила место у руля, что, впрочем, вовсе не означает, что крайне правые собираются менять курс.

Настоящей властью в партии по-прежнему обладает Марин Ле Пен, и она скорее всего пойдет кандидатом от ультраправых на президентских выборах 2027 года. На субботнем партсобрании она заверила единомышленников, что из политики никуда не денется. "Я не выхожу из партии, чтобы взять отпуск, я буду там, где страна нуждается во мне", - подчеркнула она.

Что касается нового номинального лидера, то Жордан Барделла вырос в бедном парижском пригороде, мать его - итальянка родом из Турина, отец - алжирец, строительный рабочий. В партию Барделла вступил еще подростком и быстро поднялся до самого верха, став в прошлом году вице-президентом партии.

В мае 2019 года в ходе европейских выборов список "Национального объединения", возглавляемого Барделла, получивший 23 места из 79, отведённых Франции. С тех пор его уверенная манера ведения дебатов вызывает уважение даже у его политических противников.

При этом он остается верен Марин Ле Пен и недавно признался журналистам, что сделает всё для сохранения и приумножения ее политического наследия.

Отчасти в выдвижении Барделла, который считается протеже Марин Ле Пен, видно стремление французских крайне правых несколько смягчить свой имидж и привлечь молодых избирателей.

Как и Ле Пен, Барделла стремится показать себя националистом новой формации, не имеющим ничего общего с расизмом и антисемитизмом "Национального фронта".

Однако критики указывают на то, что в рядах партии по прежнему живы такие настроения. Примером тому - недавнее изгнание из Национального собрания сроком на две недели законодателя от "Национального объединения", который вроде бы сделал замечание расистского характера во время выступления темнокожего парламентария.

Что касается Марин Ле Пен, то она еще в прошлом году ушла с поста лидера партии, унаследованного от ее отца в 2011 году. Тогда это было сделано для того, чтобы она могла полностью сосредоточиться на президентской кампании, которую она в итоге проиграла Эммануэлю Макрону.

Несмотря на поражение, она возглавила кампанию по выборам в Национальную ассамблею, в ходе которой партии удалось добиться самого крупного за всю историю ее существования успеха - они получили 89 мест в парламенте. Этот успех крайне правых, а также результаты левых, лишили парламентского большинства партию Макрона, позиционирующую себя в центре политического спектра.