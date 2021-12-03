Умер экс-глава федерации легкой атлетики, фигурант российского допинг-скандала Ламин Диак

Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак, обвиненный в коррупции, в частности, за то, что не пресек российские допинг-схемы, умер в Сенегале в возрасте 88 лет. В России он был награжден орденом Дружбы.

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"Он умер дома от естественных причин", — прокомментировал известие о смерти Диака его сын Папа Массата Диак.

Ламин Диак возглавлял IAAF (с 2019 года структура называется World Athletics) на протяжении 16 лет — с 1999-го по 2015 год, вплоть до разбирательств по громкому допинговому скандалу с участием российских легкоатлетов.

С 2015 года сборной России по легкой атлетике запрещено выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом. Статус всероссийской легкоатлетической федерации также был заморожен.

В годы президентства в IAAF он считался одним из самых влиятельных функционеров в международном спорте.

В 2010 году Ламин Диак стал кавалером российского ордена Дружбы — "за вклад в развитие спорта и популяризацию легкой атлетики в Российской Федерации".

Диак покинул свой пост после того, как в 2015 году стал фигурантом допинг-скандала с участием России.

Расследование продлилось пять лет, лишь в 2020 году дело дошло до суда. Процесс состялся в Париже, французский суд признал Диака виновным в коррупционных преступлениях и отмывании денег.

Среди прочего экс-главу IAAF обвинили в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов за большие взятки с российской стороны.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще три человека: его сын Папа Массата Диак (приговорен к 5 годам заключения), личный адвокат Ламина Диака Хабиб Сиссе (2 года) и экс-глава антидопинговой службы World Athletics Габриэль Долле (3 года).

Сам Ламин Диак был приговорен к четырем годам заключения, два из которых — условно, и к штрафу в размере 500 тысяч евро.

Однако в тюрьме он почти не сидел. В начале этого года владелец сенегальского футбольного клуба Jaraaf Чейх Сек выплатил французскому правосудию полмиллиона евро, чтобы пожилому Диаку разрешили вернуться на родину в Сенегал.

Там он некоторое время побыл под домашним арестом, а позднее был отпущен под залог.

Несмотря на приговор, Ламин Диак встретил большую поддержку в Сенегале. Многие называют его достойным сыном своего народа.

"[Вернуть его в Сенегал] было крайне важно. Невозможно было представить, что он закончит свой жизненный путь вдали от дома", — сказал Чейх Сек.