Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни. Об этом France Press сообщила его жена Мариан Хепфнер Трентиньян.

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Трентиньян тесно связан с фильмами французской новой волны 1960-х — 1970-х годов. В 1956 году он сыграл в фильме с Брижит Бордо "И Бог создал женщину". Сыграл главную роль в картине Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (1966), принесшей ему мировую известность. Трентиньян снялся в антифашистской картине Бернардо Бертолуччи "Конформист" (1970), а также в фильме Франсуа Трюффо "Скорей бы воскресенье" (1983).

В последующие годы сыграл в фильме Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: красный" (1994) и исполнил главную мужскую роль в драме Михаэля Ханеке "Любовь" (2012), получившей Золотую пальмовую ветвь.

Трентиньян в 1969 году получил награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Коста-Гавраса "Дзета".