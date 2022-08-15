В Берлине в возрасте 62 лет скончался художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй" советского лидера Леонида Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера на Берлинской стене и многих других известных работ.

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По информации источников СМИ, причиной смерти художника были осложнения от коронавируса.

О смерти Врубеля сообщили несколько российских журналистов и искусствоведов.

Дмитрий Врубель родился в Москве в 1960, в 1975 он создал свое первое художественное произведение, картину "Суд Пилата".

В 1978-1980 годах году Врубель учился в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете, но не доучился. Впрочем, несмотря на это в 1983 году его приняли в состав Союза Художников СССР.

В 1986 Врубель организовал в своей квартире импровизированную галерею, а в 1987 стал членом "Клуба авангардистов" (КЛАВА) в который также входили Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Никита Алексеев и другие художники.

В 1990 году Врубель перебрался в Берлин. В том же году на уцелевшем фрагменте Берлинской стены им была написана знаменитая картина "Братский поцелуй", на которой генсек Леонид Брежнев целует лидера ГДР Эрика Хонеккера.

Граффити стало одним из самых известных уличных рисунков в мире. В 2009 году "Братский поцелуй" был стерт в рамках реставрации стены к 20-летнему юбилею ее сноса, но Врубель согласился отреставрировать картину.

В 2010 году Врубель выступал защитником на судебном процессе над бывшим директором музея имени Сахарова Юрием Самодуровым и экс-заведующим отделом новейших течений Третьяковской галереи Андреем Ерофеевым, которых обвиняли в разжигании религиозной вражды за то, что они организовали и провели выставку "Запретное искусство-2006". Судебный процесс был инициирован православным движением "Народный собор".

"Мы снова оказываемся в стране, где государство поддерживает одну позицию и эстетику, а другую называет уголовной, и это страшно", — комментировал тогда Врубель этот судебный процесс.

Художник активно занимался благотворительностью. В 2004 году он пожертвовал крупную сумму для создания в Беслане детской художественной школы, а в 2007 году спонсировал строительство детского дома в Суздале.