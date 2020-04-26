На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его друга Эннио Бордато. В 2009 году он был выдвинут кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии от партии "ЗаПЧЕЛ", но не был избран.

По словам Бордато, ранее Кьезе сделали операцию.

"Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения", — сказал Бордато.

Он также уточнил со ссылкой на жену Кьезы — журналистку Фьямметту Кукурнии, что мужчина умер из-за инфаркта.

Кьеза был известен своими пророссийскими симпатиями. Больше 20 лет он проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году он был избран депутатом Европарламента, работал заместителем председателя Комиссии по делам международной торговли, а также в ряде других парламентских комиссий. Был членом Делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия, Делегации от парламентской комиссии ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия и ЕС-Узбекистан. В 2009 году он был выдвинут кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии от партии "ЗаПЧЕЛ — За права человека в единой Латвии", но не был избран. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".

В последние годы Кьеза активно занимался проектом онлайн-телевидения Pandora TV, вел блог и сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе писал колонки для Sputnik Italia.