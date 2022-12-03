30 ноября скончался немецкий архитектор латышского происхождения Майнхард фон Геркан, сообщает основанное им бюро gmp. Фон Геркан умер в Гамбурге в возрасте 87 лет, сообщает агентство LETA.

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"На протяжении десятилетий Майнхард фон Геркан с большим энтузиазмом и вдохновляющей энергией строил GMP, создавая вместе с нами выдающиеся здания в Германии и по всему миру", — отмечают в бюро, которое он создал.

Фон Геркан родился в 1935 году в Латвии, но вскоре семья переехала в Германию. В 1964 году он окончил Брауншвейгский технический университет, позже основал собственное архитектурное бюро. Руководил архитектурным бюро gmp, которое в настоящее время имеет восемь филиалов.

Майнхард фон Геркан также спроектировал несколько объектов в Латвии, в частности, особняки в Юрмале и здание банка Citadele в Риге. Его архитектура характеризуется квадратным модулем, который можно разделить на более мелкие квадраты. Такой принцип прослеживается во всех его проектах, сообщает rus.LSM.lv.

Как отметил президент латвийского Союза архитекторов Юрис Пога, "с его творчеством можно было познакомиться уже в 1980 году, когда в Москве проходила Олимпиада, и по его проекту был построен аэропорт Шереметьево. В то же время в Западном Берлине был построен необычный для того времени и современный аэропорт Тегель".

"Один из новейших аэропортов Берлина также является проектом Геркана. Еще одна тема, которой Герканс известен во всем мире, это стадионы. Почти на всех последних чемпионатах мира были стадионы, спроектированные им, как в Бразилии, так и в РФ и ЮАР. У него также гигантские проекты в Китае. Он также повлиял на строительную отрасль — его детали интерьера стали стандартными производимыми решениями для таких крупных компаний как "Кнауф" — принципы изготовления гипсовых стен", — сказал Пога.