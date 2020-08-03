Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В городе Лондондерри (Северная Ирландия) в возрасте 83-х лет умер один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП), лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, сообщает РБК.

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"С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни", — говорится в заявлении.

Сообщение о смерти Хьюма появилось на странице СДЛП в сети Twitter.

"Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон", — говорится в сообщении партии.

Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за "усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии". Подписание заключенного благодаря их усилиям Белфастского соглашения позволило урегулировать конфликт и воссоздать Североирландскую ассамблею, получившую полномочия местного парламента.

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